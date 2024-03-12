Хор «Апрель» - в финале

По итогам отборочного (заочного) тура федерального этапа лучшие результаты показали 59 коллективов из 38 регионов России, в том числе и Ленинградской области.

Хор «Апрель» из Гатчинской школы № 8, одержавший победу в прошлом году в номинации «Школьный хор «Песни юности», стал финалистом конкурса в номинации «Школьный хор «Песни моей страны» средняя возрастная группа (обучающиеся в возрасте 11-14 лет), а дуэт «Мама и дочка» хорового клуба «Большой перемены» школы № 14 г. Выборг – в номинации «Семейный ансамбль «Связь поколений: любимые песни моей семьи».

Финальный тур конкурса пройдет с 26 марта по 15 апреля во Всероссийском детском центре «Орленок» и объединит более тысячи юных вокалистов из лучших школьных хоровых коллективов страны.