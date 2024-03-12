Хор «Апрель» - в финале
Хор «Апрель» из Гатчины – в числе финалистов федерального отборочного этапа Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов.
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По итогам отборочного (заочного) тура федерального этапа лучшие результаты показали 59 коллективов из 38 регионов России, в том числе и Ленинградской области.
Хор «Апрель» из Гатчинской школы № 8, одержавший победу в прошлом году в номинации «Школьный хор «Песни юности», стал финалистом конкурса в номинации «Школьный хор «Песни моей страны» средняя возрастная группа (обучающиеся в возрасте 11-14 лет), а дуэт «Мама и дочка» хорового клуба «Большой перемены» школы № 14 г. Выборг – в номинации «Семейный ансамбль «Связь поколений: любимые песни моей семьи».
Финальный тур конкурса пройдет с 26 марта по 15 апреля во Всероссийском детском центре «Орленок» и объединит более тысячи юных вокалистов из лучших школьных хоровых коллективов страны.
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