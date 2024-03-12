Министр спорта РФ Олег Матыцин: «В Ленобласти спорт – действительно норма жизни»

По окончании диалога губернатор поделился итогами обсуждения с журналистами:

- Ленинградская область активно работает в рамках программ, которые поддерживает федеральный бюджет и Министерство спорта РФ. Основная задача субъектов – чтобы как можно больше жителей регулярно занимались спортом, и чтобы спорт пришел в каждый город, в каждую деревню и в каждый двор.

Александр Дрозденко рассказал, что для этого нужно: прежде всего, строить небольшие быстровозводимые спортивные объекты невысокой себестоимости, начиная от дворовой спортплощадки, хоккейной коробки, «умной» спортивной площадки, – до хорошего стадиона с искусственным покрытием и небольших физкультурно-оздоровительных комплексов. То, что востребовано на селе. В городе строятся более серьезные спортивные объекты: бассейны, ледовые арены, многофункциональные спорткомплексы.

- Задача, которую ставит перед нами министр, – чтобы как можно больше жителей Ленобласти занимались спортом, – поделился Александр Дрозденко. – Мы, конечно, говорили о поддержке крупных проектов, которые реализуются в Ленинградской области, в том числе о проведении больших и малых соревнований – как региональных, так и межрегиональных, о том, что сегодня очень важно поддержать детский спорт, о наших проектах – таких, как футбольный клуб «Ленинградец», волейбольный клуб «Динамо», основа которых – это как раз детские спортивные школы. Ну и, конечно, речь шла о поддержке школьного спорта.

Олег Матыцин отметил положительную динамику, которую показывает Ленинградская область по всем показателям, определенным стратегией развития и федеральным проектом «Спорт – норма жизни».

- Это дает мне уверенность в том, что губернатор и правительство рассматривают спорт как приоритет социальной политики. Все показатели выполняются – и по обеспеченности инфраструктурой, и по вовлечению в систематические занятия спортом, – отметил министр. – Очень важно, что все категории населения включены в программу: это и профессиональные спортсмены, и любители, и люди пожилого возраста, очень большое внимание уделяется развитию спорта в школах, среди студентов. Это, конечно, говорит о том, что в Ленинградской области спорт – действительно норма жизни. Спортом живут, спорту уделяют большое внимание.

Олег Матыцин пообещал внимательно рассмотреть проекты, которые были представлены Александром Дрозденко. Бюджет на следующий год будет планироваться с учетом интересов Ленинградской области и принимая во внимание приоритеты, о которых сказал губернатор: доступность, возведение объектов для массового спорта.

- Спорт – это не только медали. Спорт – это и гарантия социальной стабильности, здорового общества, а значит, правильного и стабильного развития страны, о чем говорил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию, – сказал министр.

По словам Александра Дрозденко, на закрытой встрече обсуждались несколько проектов Ленобласти, которые касаются наиболее крупных спортивных объектов: ледовые арены, бассейны, многофункциональные спорткомплексы.

- Министр прав: прежде, чем приходить за помощью, нужно представить всю необходимую документацию, произвести оценку и после этого определиться с финансированием. Мы точно не рассчитываем на 100% федеральное финансирование, Ленинградская область – тот регион, который готов брать на себя значительную финансовую часть, но поддержка, конечно, нужна. Конкретные цифры мы будем обсуждать при подготовке бюджета 2025-2027 годов.

На вопрос журналистов о суммах Олег Матыцин ответил:

- Есть такое слово – «достаточно». Бюджета должно быть достаточно, чтобы реализовать все планы и стратегию развития спорта до 2030 года.