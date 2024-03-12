С миру – по открытке!

Посткроссинг — это международный проект по обмену открытками при помощи официальной почты. Это движение существует с 2005 года, объединив людей по всей России и даже по всему миру.

Как рассказала сотрудник библиотеки им. А.И. Куприна Дарина Тоткайло, все желающие принять участие в этом проекте регистрируются на специальном сайте Postcrossing.com. Там можно оставить свои контакты и пожелания, какие открытки вы хотите получить. Регистрация отправленных и полученных открыток также осуществляется на сайте.

- Кто-то занимается посткроссингом ради коллекционирования, кто-то — ради общения и расширения своих представлений о мире, - говорит Дарина. - Это всегда сюрприз, общение с людьми, встреча с которыми в обычной жизни минимально возможна. На посткроссинге регистрируются и школьники, и пенсионеры, люди самых разных профессий и из самых разных стран. Международный язык для подписывания открыток — английский, но многие посткроссеры просят писать несколько слов или предложений на вашем родном языке. Эти люди, как правило, очень открыты и интересуются культурой стран, из которых приходят открытки.

В Гатчине тоже есть посткроссеры. В 2022 году у них возникла идея объединиться в клуб и проводить тематические встречи. Сообщество «Гатчинские посткроссеры» было создано в сентябре 2022 года, и уже 2 октября состоялась их первая официальная встреча в «Купринке». На таких встречах можно пообщаться, обменяться открытками, а ещё — поддержать давнюю традицию посткроссинга: подписать и разослать по всему миру специальные открытки.

К каждой такой встрече готовится уникальный тираж открыток, на которых указываются место и дата встречи. Часто они делаются тематическими или с какими-либо узнаваемыми элементами местности. Так, например, на самой первой встрече гатчинских посткроссеров была представлена открытка гатчинского фотохудожника Ольги Гусевой с изображением Приоратского дворца, распечатанная исключительно для гатчинской встречи. Карточки с этой фотографией и подписями участников встречи были разосланы в разные уголки нашей планеты.

Последняя встреча гатчинских посткроссеров состоялась в «Купринке» в воскресенье 3 марта. Её решили приурочить ко Всемирному дню кошек, который отмечают 1 марта. К этой встрече был подготовлен специальный тираж авторских открыток художника Елизаветы Захаровой с изображением котика.

- Это так называемые «встречные» открытки, - объяснила Дарина. - Они имеют коллекционную ценность, потому что напечатаны в одном месте, приурочены к одной дате и подписываются в одной единственной точке земного шара. Эти карточки подписываются всеми участниками встречи (дистанционно поучаствовать в такой встрече нельзя). Все, кто пришёл на встречу, оставляют на открытке либо свой личный коллекционный штампик, либо автограф, либо какое-то послание. Адресат, которому приходит такая открытка, получает привет не от одного человека, а сразу от многих.

Подписанные гатчинскими посткроссерами открытки уже мчатся к своим адресатам в самые разные уголки земного шара, а коллекция «Купринки» пополнилась ещё одной душевной дарственной открыткой — на этот раз с котиком.

Понаблюдать за деятельностью гатчинских посткроссеров или даже самому стать участником клуба можно на страничке «ВКонтакте» «Гатчинские посткроссеры» (https://vk.com/gatchina_postcross).

Юлия Лысанюк