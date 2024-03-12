Шведский квартал «IQ Гатчина» – лучший жилой комплекс в Ленинградской области

Всего за победу в этой номинации боролись 13 жилых комплексов. Каждая новостройка оценивалась по 133 параметрам.

Награда премией «ТОП ЖК» является авторитетным признанием высоких потребительских качеств жилого комплекса. Квартал «IQ Гатчина» возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Благодаря продуманной концепции, ГК «Ленстройтрест» удалось создать комфортный новый микрорайон, который стал визитной карточкой Гатчины. Его особенность – яркие фасадные решения, переменная высотность домов от 6 до 12 этажей, прогулочный бульвар с различными зонами отдыха и уютные дворы с ландшафтным дизайном. Социальные объекты в квартале построены по индивидуальным проектам.

В новом микрорайоне построена современная просторная школа на 825 мест с красивым атриумом над центральным холлом. Здесь работают 33 класса, мастерские и специализированные кабинеты, два спортивных зала, библиотека с читальным залом и медиатека, а также двухуровневый актовый зал. Самые маленькие жители квартала ходят в детский сад, оформленный в стилистике сказки «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен.

«Это не первая победа шведского квартала в премии «ТОП ЖК». Два года назад проект «IQ Гатчина» уже получал награду за высокие потребительски качества. И мы рады снова подтвердить статус лучшего жилого комплекса в Ленинградской области. Мы постоянно улучшаем наш продукт для покупателей, внедряем новые опции в отделке, оформлении мест общего пользования и благоустройстве внутренней территории. Нам важно, чтобы людям нравилось место, в котором они живут, чтобы им было комфортно и хватало места для общения, спорта, отдыха и игр с детьми», – говорит Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест.