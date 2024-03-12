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Смертельное ДТП под Гатчиной

Полицией проводится проверка по факту смертельного ДТП на 61 километре автодороги А-120 в Ленобласти.

Рубрики:  Происшествия

12 марта в 13:14 на 61 километре автодороги А-120 «Южное полукольцо» в Гатчинском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем Рено, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Мерседес с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя.

После столкновения с автопоездом Рено совершил столкновение с автомобилем  Фиат. В результате ДТП водитель Рено скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.