Смертельное ДТП под Гатчиной

12 марта в 13:14 на 61 километре автодороги А-120 «Южное полукольцо» в Гатчинском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя автомобилем Рено, совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Мерседес с полуприцепом под управлением 37-летнего водителя.

После столкновения с автопоездом Рено совершил столкновение с автомобилем Фиат. В результате ДТП водитель Рено скончался на месте происшествия.

По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.