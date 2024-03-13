Гатчинские школьники узнали, как готовят сеянцы к лесовосстановлению

Главный специалист лесосеменной станции Виктор Вячеславович Яруничев рассказал о работе центра, как происходит сбор шишек и их обработка, показал процесс извлечения семян из шишек, проверку их качества и условия хранения семян в специальном холодильнике. Продемонстрировал автоматическую линию по посеву семян.

За десять лет своей работы Лужский лесной селекционно-семеноводческий центр (ЛССЦ) стал признанным лидером в области ведения лесного селекционного семеноводства на всем Северо-Западе России. Использование передовых и новейших технологий позволяет центру выращивать до 6 млн сеянцев сосны и ели и обеспечивать высококачественным лесным посадочным материалом не только Ленинградскую область, но и другие регионы нашей страны.

Виктор Яруничев рассказал школьникам, что 800 тысяч сеянцев сосны доставлены из Лужского ЛССЦ в Донецкую Народную Республику для восстановления лесов, в том числе для посадок на территории мемориального комплекса «Саур-Могила», который установлен на самой высокой точке Донбасса.