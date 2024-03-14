Гатчина: дайджест культурных событий с 14 по 21 марта

Гатчина праздничная

16 марта, в 15.00, в духовно-просветительском центре Покровского собора начнётся концерт «Гуляй, Масленица!» (русские арии, романсы и песни в исполнении певчих праздничного хора Покровского собора). Адрес: Гатчина, ул. Красная, 1Б. Вход свободный (12+).

16 марта, в 15.30, в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца начнется интерактивная программа для детей и взрослых «В гостях у Масленицы!». В программе - конкурсы и хороводы, блины на настоящем деревенском молоке по семейным рецептам и вкуснейший травяной чай! (6+) Адрес: пос. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, т. 8 (921) 590-57-78. Стоимость 150 руб.

17 марта, с 13 до 16 часов, на площади у Гатчинского городского Дома культуры пройдут Масленичные гуляния (0+).

В детской библиотеке города Гатчины по 17 марта будет проходить игровая программа «Русская, старинная, румяная да блинная» (по заявкам) (6+). Адрес: Гатчина, ул. Хохлова, 16, т. 320-23.

19 и 20 марта, с 11.00, в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина будет проходить познавательно-игровая программа «Масленица, Масленица, дай блинком полакомиться!» (6+). Адрес: Гатчина, ул. Ав. Зверевой, д.15а, т. 71-610.

Гатчина театральная

15 марта, в 16.30, в детской библиотеке города Гатчины детский театр «Город Муз» представит премьеру спектакля «Три медведя» (по предварительной записи) (0+).

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) представит следующие постановки для взрослых и детей.

В субботу, 16 марта, в 12.00 начнется детский спектакль театра-студии «Переполох на горе Блоксберг» (0+). 16 марта, в 18.00, здесь покажут спектакль «Любовник и Пейзаж» (16+).

17 марта, в 12.00, Гатчинский ТЮЗ покажет спектакль «Кошкин дом» (0+). Адрес: Центр творчества юных, Гатчина, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29.

Гатчина выставочная

В музее города Гатчины (пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66) можно посетить следующие экспозиции: выставка акварелей Натальи Косьянковской «Мечта рождает красоту» (6+); выставка предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Евгеньевны Ковалевой «Дивный сад» (0+); выставка художественной студии «Доброслава» «Люби. Учись. Рисуй» (0+).

В духовно-просветительском центре Покровского собора открыта выставка живописи и графики Алексея Фетисова «Мой город – моё вдохновение» (6+).

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (Гатчина, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) представлены экспозиции: фотовыставка работ М. Рятте «Моя Гатчина» (12+); фотовыставка «До встречи с тобой» группы помощи бездомным животным «Чуткое сердце» (12+).

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина открыты экспозиции: выставка живописи Юлии Трудовой «Притяжение Севера» (6+); выставка вязания крючком Татьяны Спиридоновой «Живая нить традиций…» (12+).

С 18 марта в библиотеке им. А.С. Пушкина можно познакомиться с выставкой-диспутом, посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией «Крым: право, память, воля» (16+).

В библиотеке-филиале №1 (Гатчина, ул. 120-й Гатчинской дивизии, 1, т. 276-88) открыта выставка акварелей Елены Зыковой «Философия чувств» (6+).

Юные посетители детской библиотеки смогут посмотреть следующие экспозиции: «Дорога и мы» (выставка муниципального этапа областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения); «Моя любимая книга» (выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9 (6+); «Хитросплетение строк» (выставка-игра, посвященная Дню поэзии (6+).

Гатчина познавательная

15 марта, в 16.30, в музее города Гатчины начнется лекция «Винченцо Бренна» (из цикла «Зодчие нашего города»). По входному билету в музей (6+).

16 марта, в 15.00, в библиотеке-филиале №2 (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) состоится авторский вечер поэта А. Ладурова (12+).

21 марта, в 18.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна начнется лекция «Белая роза» (лекторий И. Б. Смирнова) (16+)

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина пройдет ряд следующих познавательных встреч. По 20 марта можно будет принять участие в диалогах у книжно-иллюстративной выставки «Сияет над миром созвездье Гагарина» (к 90-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина) (16+).

21 марта, в 11.00, состоится творческая встреча «Да здравствует поэзия!» (поэтический кураж, открытие мира поэзии к Всемирному дню поэзии) (6+).

По 25 марта в библиотеке можно будет познакомиться с выставкой-вернисажем оцифрованных картин из собраний всероссийского музея А.С. Пушкина «Поэт и муза» (12+).

Гатчина кинематографическая

18 марта, в 9.30, в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, т. 2.15-16) состоится благотворительный сеанс для людей старшего поколения: покажут фильм «Облако-рай» (СССР/Россия, комедия/драма) (18+)

18 марта, в 14.00, здесь состоится ещё один благотворительный показ, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией: фильм «Артек. Большое путешествие»:(6+).

Также в ККЗ «Победа» можно увидеть следующие кинофильмы: «Кунг-фу панда 4» (США/Корея, мультфильм/приключения/семейный/комедия (6+); «Онегин» (Россия, мелодрама (12+); «Мадам Паутина» (США, приключения/фантастика/боевик (12+); «Дюна. Часть II» (Великобритания/США, фантастика/приключения/драма/боевик (12+).

19 марта, в 16.00, в «Победе» начнется танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+).