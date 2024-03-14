Лисья преданность

Хитрость или преданность и отвага? Плутовство или самопожертвование? Что на самом деле свойственно лисице? Или «лисе»? Поговорим об этом удивительном обитателе наших ленинградских лесов.

Сколько сказок и крылатых выражений посвящено лисице! И во всех – акцент на её хитрости. Однако, справедливости ради, хитрость – качество, позволяющее одному существу использовать в своих целях умения и способности другого. Сегодня я попытаюсь вас убедить в том, что нашей рыжей красавице на самом деле свойственен незаурядный ум!

Март – важный период в жизни лисиц: в самом разгаре брачные игры, «гон». Начинается он в конце февраля и продлится до начала апреля. Сейчас лисовины – так называют самцов лисицы – активно ищут себе пару, ведь их смело можно назвать преданными семьянинами: на весь период размножения они образуют стабильную пару с одной самкой.

Идя по следу невесты, жених ставит свои лапы чётко в отпечаток её лап. Не исключено, правда, что он уже попадает в следы своих соперников, ведь за одной лисицей могут одновременно идти два, три, а иногда и пять женихов!

След этого зверя очень легко отличить от других: отпечатки лап располагаются по одной линии, в виде цепочки. Ведь двигаясь вперед, животное ставит свои задние лапы точно в отпечатки передних.

В прошлом году мне удалось заснять любопытную сцену: яркий эффектный лисовин, идя по следу самки, неожиданно учуял на ветке пахучую метку, которую оставил соперник. Он попытался перегрызть ветку, но понял, что это не так-то легко – и отступился. Видимо, решил, что лучше не терять время и разобраться с соперником в присутствии невесты...

В брачный период самки активно пытаются обратить на себя внимание женихов. Их задача – заинтересовать как можно больше лисовинов, чтобы впоследствии выбрать из них одного – самого достойного. Это крайне важно, ведь самец будет активно помогать лисице выращивать потомство. Для привлечения женихов самки делают пахучие метки и время от времени громко и очень специфично кричат. А крик лисицы, скажу я вам, звук не для слабонервных, особенно если доведётся его услышать ночью!

Я часто слышу эти звуки, когда ранним весенним утром, ещё по темноте, иду на съёмку глухариного тока. Лисице ничего не стоит подойти к человеку бесшумно – и истошно заорать. Иногда мне кажется, что для рыжих бестий это своеобразное развлечение. Даже зная этот крик, я всегда подпрыгиваю от неожиданности. А мозг нашёптывает: «Это не опасно. Это ведь лисица обыкновенная».

Итак, главная задача лисицы – выбрать достойного партнёра. Как правило, после спаривания самец остаётся с ней в ожидании родов. Правда, изредка бывает и так, что в предчувствии полной забот семейной жизни лисовин решает немного отдохнуть. Беременность у лисиц длится два месяца, и на весь этот срок он может отлучиться от «супруги», чтобы успеть насладиться беззаботной холостяцкой жизнью. Однако за несколько дней до родов он обязательно к ней возвращается. Другое дело, что к тому моменту у норы уже может дежурить конкурент, пытающийся предложить лисице помощь в выращивании будущего потомства... Удивлены?

Да, здесь стоит рассказать о действительно потрясающей особенности семейной жизни этих животных. Если у лисицы погибает партнёр, об этом моментально узнают самцы, оставшиеся в этом сезоне «холостяками». Сложно поверить, но факт: они начинают соревноваться за право стать «мужем» для овдовевшей лисицы и «отчимом» для её потомства! Одинокие самцы крутятся у норы, ожесточённо дерутся – как во время гона – и всё для того, чтобы предложить свои «лапы и хвост» осиротевшей семье и помочь вырастить лисят! С позиции законов природы это невероятно: лисовины способны выращивать не своё (генетически чужое) потомство – ради сохранения своего вида. Думаю, их по праву можно назвать самыми преданными отцами среди диких животных – не только нашего региона, но и всей планеты!

Тем временем в мае у большинства лисиц происходят роды. В первые недели самец заботится о самке и лисятах, принося им еду в нору. Мать и отец вместе растят детей, кормят их и обучают до тех пор, пока те не станут полностью самостоятельными – примерно до конца лета. Всю осень молодёжь ещё держится вместе – и только к началу зимы юные лисицы и лисовины разбредаются и начинают вести самостоятельную жизнь. Пару они себе начнут искать только через зиму, на третий год жизни. А пока им предстоит набираться жизненного опыта.

Одна из первых задач для подросших лисят – найти место для норы. Особенно это важно для самок, ведь к началу брачного периода у них уже должно быть подготовлено жилище, в которое невеста будет приглашать жениха. Да, вы правильно поняли: лисица – это «невеста на выданье» со своей квартирой! Иногда лисьи норы обнаруживаются в совершенно неожиданных местах. В прошлом году во время съёмки телепроекта «Трое в лодке» – в ходе путешествия по Старой Ладоге – я нашёл жилую лисью нору в Кургане Вещего Олега! Я не шучу. В качестве доказательства привожу фотографию той самой норы.

Вопрос: что это, хитрость зверя или его ум? Ведь место для норы действительно неплохое: территория Кургана находится под охраной, а туристы частенько угощают рыжую красавицу чем-нибудь вкусным...

Попутно замечу: лисицы очень быстро привыкают к человеку и порой даже начинают попрошайничать. Ни в коем случае не идите на контакт с диким животным, не приближайтесь к нему и тем более не кормите с рук! Это опасно для вашего здоровья и жизни. Не стоит подходить даже к доверчивым и любопытным лисятам. Милый с виду лисёнок может мгновенно изменить своё отношение к вам – и проявить агрессию. Когда я ещё только начинал снимать диких животных, однажды весной повстречал в лесу лисёнка и приблизился к нему с камерой. Поначалу зверёк словно изучал меня, а когда понял, что я не собираюсь причинять ему вред, он, не задумываясь, пошёл в атаку, пытаясь меня укусить. Я получил хороший урок. Напомню, что кроме стригущего лишая, лисицы переносят смертельное для человека заболевание – бешенство. Поэтому лучше полюбоваться диким животным издалека.

И ещё один факт из жизни лисиц, который является доказательством не хитрости, а их неординарного ума. Не секрет, что многие лесные животные страдают от паразитов, в первую очередь блох. Лисица, с её шикарной шевелюрой, – одна из первых жертв этих назойливых насекомых.

Для того чтобы избавиться от них, животное использует весьма хитроумный способ. Лисица берёт в зубы палку и заходит в воду, хвостом вперёд. Делает она это очень медленно, на всю процедуру может быть затрачен не один час. Блохи, спасаясь от воды, постепенно перемещаются к голове животного, а с неё – на «спасительную», с их точки зрения, палочку. Лисица же в решающий момент осторожным движением морды отправляет этот «кораблик с блохами» в свободное плаванье. Ну как вам?

В заключение добавлю: многие привыкли называть лисицу «лисой». С точки зрения русского языка правильно говорить «лисица». Животные эти приносят неоценимую пользу природе: они регулируют численность насекомых и мышей. За год одна лисица съедает более 3 тысяч мышевидных грызунов!

Любите и берегите природу!

Павел Глазков

Фото автора

Фотоловушка Павла Глазкова сняла лисиц на видео: https://vk.com/video2730611_456241404

Аудиоподкаст Павла Глазкова о лисицах: https://vk.com/audio705497_456239181_1468884d46281f543a