Лучший молодой педагог-наставник работает в Гатчине

В Санкт-Петербургском театрально-концертном комплексе «Карнавал» подвели итоги всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В номинации «Педагог-наставник» лауреатом конкурса стала Ирина Зазерская из Гатчинского лицея № 3 имени Героя Советского Союза Алексея Ивановича Перегудова.

Также в число лауреатов вошли:

- в номинации «Молодые учителя» – Виктория Арбузова из школы №6 г. Сосновый Бор, Полина Быстрова из Киришской школы № 6, Регина Денисова из ЦО «Кудрово», Юлия Проценко из школы №6 г. Тихвин и Дарья Туркина из Киришской школы № 6;

- в номинации «Молодые педагоги-психологи» – Елена Цепко из Центра образования «Кудрово»;

- в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» – Любовь Литвинова из детского сада комбинированного вида № 32 «Сказка» г. Кировск;

- в номинации «Молодые управленцы» – Елена Захарова из Новогореловской школы Ломоносовского района;

- в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» – Екатерина Рюхина из Бокситогорского центра дополнительного образования.