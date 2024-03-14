Лучший молодой педагог-наставник работает в Гатчине
Стали известные итоги XIX всероссийского конкурса «Педагогический дебют», объединившего в этом году около 1200 участников из 71 субъекта страны. Ленинградские молодые педагоги стали лауреатами в шести из восьми номинаций всероссийского конкурса.
В Санкт-Петербургском театрально-концертном комплексе «Карнавал» подвели итоги всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В номинации «Педагог-наставник» лауреатом конкурса стала Ирина Зазерская из Гатчинского лицея № 3 имени Героя Советского Союза Алексея Ивановича Перегудова.
Также в число лауреатов вошли:
- в номинации «Молодые учителя» – Виктория Арбузова из школы №6 г. Сосновый Бор, Полина Быстрова из Киришской школы № 6, Регина Денисова из ЦО «Кудрово», Юлия Проценко из школы №6 г. Тихвин и Дарья Туркина из Киришской школы № 6;
- в номинации «Молодые педагоги-психологи» – Елена Цепко из Центра образования «Кудрово»;
- в номинации «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций» – Любовь Литвинова из детского сада комбинированного вида № 32 «Сказка» г. Кировск;
- в номинации «Молодые управленцы» – Елена Захарова из Новогореловской школы Ломоносовского района;
- в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования» – Екатерина Рюхина из Бокситогорского центра дополнительного образования.