Музей-заповедник «Гатчина» готовится к летнему сезону

Оформить его можно с 15 марта на сайте музея gatcinapalace.ru, а затем получить в кассах дворца. Стоимость оформления абонемента - 200 рублей. Пользоваться им можно в течение всего летнего сезона, но не чаще, чем два раза в день: интервал между посещениями парка не должен быть меньше получаса. Важная деталь: в этом году все абонементы будут именными, а значит, собираясь в парк, необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, документ учащегося).

Гатчинцы, у которых сохранились абонементы с прошлого года, могут обменять их на скидку при посещении Гатчинского и Приоратского дворца.





Фото Ольги Фирсовой