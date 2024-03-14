Музей-заповедник «Гатчина» готовится к летнему сезону
С 27 апреля вход во Дворцовый парк будет платным. Для посещения Дворцового парка жителями Гатчины предусмотрен специальный абонемент.
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Оформить его можно с 15 марта на сайте музея gatcinapalace.ru, а затем получить в кассах дворца. Стоимость оформления абонемента - 200 рублей. Пользоваться им можно в течение всего летнего сезона, но не чаще, чем два раза в день: интервал между посещениями парка не должен быть меньше получаса. Важная деталь: в этом году все абонементы будут именными, а значит, собираясь в парк, необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, документ учащегося).
Гатчинцы, у которых сохранились абонементы с прошлого года, могут обменять их на скидку при посещении Гатчинского и Приоратского дворца.
Фото Ольги Фирсовой
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