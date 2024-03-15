Культурные встречи для всех

Для руководителей районной культуры в Гатчинском доме реабилитационного проживания организовали праздничный смотр талантов. А их здесь немало: и музыканты, и танцоры, и художники, и мастера декоративно-прикладного искусства.

Ознакомительную экскурсию провели директор учреждения Мария Ларионова и педагог дополнительного образования, культорганизатор Татьяна Румянцева.

Сейчас в Доме реабилитационного проживания работает множество творческих кружков с добрыми названиями – «Пластилиновое чудо», «Волшебная петелька». Есть свои мастера по батику, алмазной мозаике, изобразительному искусству. И не только. Вот уже более полугода проживающие участвуют в изготовлении окопных свечей для воинов, выполняющих боевые задачи в зоне СВО, заготавливали сухари для отправки гуманитарного груза. А недавно с радостью участвовали в Дне книгодарения гатчинской библиотеки: получили книги и вручили свои подарки - забавные фигурки, выполненные местными мастерами.

Концертный зал учреждения тоже не пустует: здесь выступают профессиональные и самодеятельные артисты, организуются совместные концерты. Так, в первый день весны здесь состоялся концерт с участием артистов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Выступали танцевальный коллектив «Людмила» (Школа третьего возраста г. Гатчины), лауреат Международных конкурсов, солист «Донбасс Оперы», директор благотворительного Фонда поддержки культуры, искусства и здравоохранения «Красота спасет мир» В.Н. Вьюров, рок-проект «Эклектика ГКТ» и, конечно же, хозяева - творческая студия «Фантазия» Дома реабилитационного проживания.

Таланты Дома реабилитационного проживания участвовали в областном фестивале художественной самодеятельности «Мир без границ», выставляли свои работы в Духовно-просветительском центре Покровского собора. А еще здесь пишут проникновенные стихи. Большой репертуар, включая свои песни, у пианиста Александра. Такая самореализация всех только радует.

Гости побывали на нескольких отделениях: посмотрели концерт, посетили выставку картин, художественных панно и лепки, приняли участие в мастер-классе по изготовлению праздничных открыток и получили на память сувениры ручной работы.

А главное, тут же родились совместные творческие планы.

- Визит гостей для наших ребят как праздник. Вы видите, как богат талантами наш Дом. Мы хотим, чтобы проживающие здесь получили возможность показать их на больших районных мероприятиях и на праздниках. Мы готовы присоединиться к общей выставке, прочитать стихи, станцевать, спеть на сцене. Очень важно, чтобы у наших проживающих была возможность общаться вне стен учреждения. Мы открыты для сотрудничества. По линии культуры активно участвуем в региональных мероприятиях и хотели бы выступать и в Гатчине, – обратилась Мария Ларионова.

Председатель комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова поддержала эту идею: «Творческим людям нужно предоставить возможность проявить себя – тогда у них будет больше мотивации».

В завершение участники встречи обсудили возможные формы взаимодействия: совместные номера, включение в районные мероприятия, участие соведущих, местных вокалистов и их сопровождающих в том числе в концерте к Дню инвалидов. Более конкретно формат работы будет проговариваться с руководителями творческих коллективов.

Татьяна Можаева