Международные наблюдатели посетили избирательный участок в Гатчине

Мониторинговая группа включала представителей Киргизской Республики, Республики Узбекистан, а также экспертов из Турции, Китайской Народной Республики и Сирийской Арабской Республики.

Рабочий день был насыщенный. Гости возложили цветы к вечному огню мемориального комплекса «Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны» в деревне Зайцево Гатчинского района. А далее в их программе значились мониторинг хода голосования на избирательных участках, общение с журналистами, участниками избирательного процесса.

В Гатчине международные наблюдатели посетили участок №380 (школа №1), где по решению Леноблизбиркома установлено специальное устройство для голосования слепых (слабовидящих) избирателей - «тифломаркер». Он помогает гражданам с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно проголосовать на участке: дублирует тактильную и визуальную информацию звуковым способом. Этот своеобразный голосовой помощник для незрячих и слабовидящих избирателей внешне напоминет шариковую ручку.

Наблюдатели убедились, что комплекс работает.

В общении с журналистами они высоко оценили организацию выборного процесса, его открытость и то, как оборудованы участки. В том числе, как обеспечены вопросы безопасности и техническое оснащение,

- Мы уже поделились впечатлениями с коллегами: они очень хорошие, - отметил представитель Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ Станислав Епифанцев из Киргизской Республики. - Все говорили об особом праздничном настроении и у членов избирательных комиссий, и у тех, кто приходит голосовать. Это сразу бросается в глаза. Причем, многие приходят на избирательные участки семьями.

Избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов до 17 марта включительно.