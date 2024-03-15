Первый день выборов: явка в Ленинградской области– 35,68 %

По информации Леноблизбиркома, в первый день голосования на выборах Президента России активность избирателей Ленинградской области составила 35,68% (511 тысяч 698 человек).

Жители Гатчины и района голосуют активно. Например, на избирательном участке № 368 в Гатчинском лицее № 3 к семи часам вечера явка составляла 20%, на соседнем участке № 369 – 25%, и люди продолжали приходить. Члены избирательной комиссии отмечают активность гатчинцев всех поколений. Также много в этот день было впервые голосующих: молодежь Гатчины занимает активную гражданскую позицию.

Председатель избирательной комиссии участка № 371 в базовой школе Гатчины Наталья Кузнецова также отмечает уникальную явку в первый день выборов:

- Сегодня у нас проголосовало порядка 250 человек – это примерно четверть всего списка. Избиратели очень активны. Что особенно радует: родители приходят вместе с детьми, формируют гражданскую позицию у подрастающего поколения – сегодня это очень актуально. Потому что сегодняшние дети – это завтрашние хозяева страны, которым должна быть привита любовь к родине и ответственность за нее.

Завтра, 16 марта, избирательные участки вновь откроют свои двери для избирателей в 8 часов утра.