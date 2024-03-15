Впервые голосующим – сувениры с логотипом выборов

Вместе с международными наблюдателями, присутствовавшими на участке, они приняли участие в поздравлении впервые голосующего жителя Гатчины. Молодому человеку адресовали добрые напутствия и вручили памятные сувениры с логотипом выборов.

Как отметил Михаил Лебединский, явка избирателей в первый день голосования очень хорошая.

- Хотя сегодня рабочий день, но наши избиратели очень активно идут на участки. Мы боялись, что из-за погоды будет испорчено настроение, но люди приходят с праздничным настроением. На 15 часов проголосовало 274 тысячи 506 избирателей. Это точные данные и, соответственно, если мы переводим на число избирателей, то это 19,16% от числа избирателей Ленинградской области. Впервые в первый день голосования у нас такая большая активность, - подчеркнул Михаил Лебединский.