18 марта у православных начинается Великий пост

Но всплески интереса к теме поста выявляют некоторые странности: широкая публика из года в год хочет знать про пост то, что не так уж важно. То она требует предоставить ей монастырский устав поста, который и в монастырях сегодня послабляется, не говоря о людях, никогда не постившихся. То она требует исключить варианты и твердо сказать, что есть, а что - не есть. Возможно, для того, чтобы укорять постящихся, а не делать самому - знание (даже не очень качественное) сегодня чтится куда выше деланья.

Наконец, широкая публика несоизмеримо больше, чем смыслом поста, интересуется его пищевым и диетическим началом. Что каждый раз обескураживает людей верующих. И священники из года в год говорят о смысле и традициях постов.

"РГ" публикует разговор о смыслах и традициях поста, который перед его началом провели одни из самых лучших спикеров Русской православной церкви - доцент Московской духовной академии Русской Православной Церкви, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета протоиерей Павел Великанов; заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе; эконом Данилова монастыря Москвы, игумен Иннокентий Ольховой.

Смысл поста не меняется в веках

Смысл поста - в воздержании, и он не меняется в веках, напоминает отец Павел Великанов. И напоминает историю поста, подчеркивая, что общий пост не сразу появился в жизни церкви: до середины 5 века в жизни христиан не встречается единой практики поста. К середине 5 века практика поста распространяется, и становятся известны десятидневные посты - так называемая духовная десятина.

Пост - это, несомненно, жертва Богу, дар Ему.

Смысл поста в чем-то парадоксален: отсекается все не истинно необходимое, создается некоторое драматическое напряжение отказом от сытной и услаждающей пищи, но при этом отсекшему лишнее человеку открывается некий внутренний простор. Глубинный смысл и ценность поста в некоей перезагрузке, на которую решается человек, начиная с ограничения в пище.

Безусловно, пост не сводится только к гастрономическим ограничениям, отмечает отец Павел. Но, не ограничивая себя в еде, мы вряд ли сможем ограничить себя во всем остальном, например, в бесконечном сидении в соцсетях или потоке ненужных новостей.

Пост, идеи потребительского общества и отказ от соцсетей и развлечений

Как справедливо заметили эксперты, пост как добровольное самоотречение противоречит идее потребительского общества. И первый вопрос, который возникает у представителей этого общества: а почему человек должен испытывать дискомфорт. Комфорт, удобство, радость - вот что важно. И в церкви в такой ситуации должны не уставать объяснять современному человеку, что как бы мы не стремились к некоему земному раю, но построить рай на земле невозможно, уточнил Вахтанг Кипшидзе.

Поэтому каждый из нас должен тренировать свою духовную мышцу. Она тренируется так же, как мышцы физические: чтобы поднять большой груз, надо сначала регулярно поднимать маленькие, постепенно увеличивая вес.

И одной из больших заноз, которую нужно вытащить, он назвал попытку избавиться от безмерной привязанности к контенту соцсетей. Человека, потонувшего в них, часто не интересует ни рыба, ни мясо, но он не может оторваться от соцсетей. И тут, конечно, важен отказ от погружения в них. Смысл поста в том, чтобы отказаться от того, что начинает тобой обладать, подчеркнул Кипшидзе. Тем более, что отказ от скоромной пищи в современных условиях часто не является большим испытанием: соевое мясо, которое можно есть в пост, часто ничем не хуже мяса обычного.

А вот обнаружить следы Великого поста в публичном пространстве - это было бы куда важнее, считает Кипшидзе. Он привел в пример рок-группы, отказывающиеся от концертов в дни Великого поста. Универсального совета тут дать нельзя, запрет всех развлекательных программ вряд ли резко улучшит нравственность общества, такие вопросы должны решаться в диалоге со своей совестью, но если кто-то решится на серьезный отказ в деле потребления - не нужно развлекательного контента, то это точно сделает пост реальностью, уверен Вахтанг Кипшидзе. Ему бы также хотелось, чтобы содержание медийного пространства отражало запросы верующих людей на нравственно значимый контент. Героям ситкомов или сериалов неплохо бы задумываться над вопросами "Не сходить ли мне в церковь?", "Не поговорить ли со священником?", тем более, что в жизни так часто и бывает, напомнил Кипшидзе.

Знакомство с самим собой

Напомнив, что в пост, кроме ограничения в пище, следует больше времени уделять молитве, посещению храма и помощи ближним, а также стоит более скромно одеваться, о. Павел Великанов еще раз обратил внимание на то, что цели поста прозрачны. Есть человек и Бог, и есть отношения между ними, которые, как любые отношения, не бывают безоблачными. Но виноват в этом не Бог, он всегда предельно открыт, проблема в человеке.

Бог не может нас взломать ни силой, ни лаской - это нарушает закон свободной любви. Но в пост через питание, телесные утруждения, поклоны человек вводит себя в определенную духовную дисциплину и начинает выстраивать себя ради чего-то более высокого. В практике поста, по мнению священника, начинается знакомство человека с самим собой. В результате воздержания вылезает такое, что человек смотрит на себя с ужасом: я же завистлив, обидчив, горделив, хвастлив. Внутренняя "грязь" поднимается наверх и становится очевидной. И становится возможным покаяние. Притормозивший, отказавшийся от большой суеты человек, ограничивший себя в пище, открывает окно возможностей встречи с самим собой. О. Павел советует постящимся вести покаянный дневник.

Чем отличается пост у монахов?

Большое и важное место пост занимает в монастырской жизни, подчеркивает игумен Иннокентий. Достаточно вспомнить, что после пострига монахи отказываются от употребления мяса. А в некоторых монастырях были уставы, где монахам запрещалось есть все скоромное - рыбу, яйца, молоко.

Среди строгих моментов он упомянул полный голод - когда ничего не едят и не пьют в первый день Великого поста. Некоторые очень строго постятся в первую неделю Великого поста.

Он уточнил, что в Даниловом монастыре в первые дни поста едят раз в день пищу без масла, и много сыроедения - питания пищей, не приготовленной на огне. В субботу и воскресенье монахам дают пищу с маслом.

В некоторых монастырях по субботам и воскресеньям разрешаются морепродукты.

Из жития Марии Египетской (которое как раз читается во время поста) понятно, что монахи того времени уходили на время Великого поста из монастыря в пустыню, беря с собой финики, немного хлеба, а иногда и ничего в расчете питаться травами, перебиваться тем, что растет в пустыне весной.

Пост - инструмент духовной жизни, но не единственный. Игумен Иннокентий обратил внимание на то, что молитвы в пост становятся более продолжительными, и молящиеся кладут больше поклонов.

Пост с рассуждением

Игумен Иннокентий напомнил, что пост должен быть с рассуждением. Человеку с низким гемоглобином не стоит отказываться от животных белков. Воюющим людям или исполняющим тяжелую работу тоже невозможно поститься.

Тому, кто никогда не постился, он советует прийти в церковь и посоветоваться со священником. И начать с простого - чтения Священного писания. Молясь и заменяя развлекающие мысли мыслями о Боге.

Важно подходить к посту разумно и не получить скорби и болезни. Важно радоваться, подчеркивает он.

О. Павел Великанов сравнил практику поста и обретение духовного опыта человека с занятиями в музыкальной школе: надо начинать с изучения гамм и правильного держания рук. И посоветовал не изобретать велосипед, а опираться на давно устоявшиеся традиции.

Елена Яковлева, «Российская газета»

Фото freepick.com