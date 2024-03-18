Гатчина отметит День моряка-подводника

Это событие стало важной составляющей в дальнейшем развитии военно-морских сил нашей страны.

В составе Гатчинского морского собрания есть ветераны флота, которые прошли службу на подводных лодках. 19 марта наша общественная организация по традиции проведет торжественное мероприятие у макета подводной лодки Джевецкого и, конечно, вспомнит, что город воинской славы Гатчина тесно связан с историей подводного флота нашей страны практически с момента его зарождения.

Уважаемые ветераны, действующие моряки-подводники, сотрудники научных и конструкторских организаций, работники судостроительных предприятий, предприятий, задействованных в создании, эксплуатации и ремонте кораблей и их оружия и технических средств! Сердечно поздравляем всех вас с Днем подводника. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семьях и традиционное пожелание: чтобы количество всплытий всегда равнялось количеству погружений!

Старшина Гатчинского морского собрания Г.В. Бугров