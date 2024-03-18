Как в Гатчине Маслёну замуж выдавали

Масленица — наверное, самый весёлый, шумный и сытный русский праздник! Артисты Гатчинского Дома культуры и приглашенные гости подарили гатчинцам незабываемое масленичное шоу, наполненное удивительными событиями и яркими эпизодами.

Заигрыши скоморохов и Матрёшек, выступления русских красавиц и богатырей, красочная ярмарка народных промыслов и рукоделия, песни и танцы под весёлую музыку, хороводы и народные игры — на этом празднике не было скучно никому, от самых маленьких до самых пожилых! И как в этот день ни сопротивлялась Зима, напустив на Гатчину холодный ветер и снег, ничего у неё не вышло — провожать её и встречать Весну приходили целыми семьями.

Как водится, с праздником Масленицы горожан поздравили руководители Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. Виталий Андреевич предложил ярко, вкусно и зажигательно проводить зиму — по-русски, со всей широтой, размахом и надеждой на лучшее. Людмила Николаевна предложила всем простить друг друга и искренне пожелала согласия во всём — согласия с самим собой, согласия в доме, в семье, в коллективе, согласия в нашей огромной и любимой стране. Она напомнила, что Масленица в этом году совпала с важнейшим событием в России – выборами главы государства.

Поздравив гатчинцев, Виталий Филоненко и Людмила Нещадим не ушли со сцены. С удовольствием присоединившись к хоровому ансамблю Гатчинского Дома культуры «Гатчанка», они вместе с солистами исполнили песню «Родная Гатчина».

Артисты Дома культуры постарались на славу, не только развлекая, веселя и угощая народ, но и бесконечно удивляя его. В основу большой праздничной программы был положен уличный спектакль «Как Маслёну с Солнцем поженили». И началась настоящая сказка: «В некотором царстве, в Масляном государстве жил был царь. А звали его Блин...» Да-да, Блин! Богатым и счастливым было это царство, только вот царевой дочке Маслёне жених подходящий никак не находился. Множество женихов состязались перед царевной в своих доблестях, но лишь одному из них отдала она свое сердце — добру молодцу с весенним именем Солнце-Красное. В итоге справляли свадьбу все вместе — и Маслёна с женихом, и заботливый и щедрый царь-батюшка, и все жители сказочного царства-государства, и, конечно же, гатчинцы!

Сказочное действо сопровождалось выступлениями лучших творческих коллективов Дома культуры. Для гатчинцев пели и танцевали ансамбль бального танца «Партита», хореографическая студия «Серебряное озеро», вокально-эстрадная студия «Фортиссимо», хор русской песни «Гатчанка», группа «Кураж FM» из Петербурга.

В промежутках между сказочными театральными актами разыгрывались лотереи-розыгрыши призов для тех, кто принял участие в голосовании и получил на избирательных участках талоны. Кстати, выбрать победителей помогала обыкновенная... сковородка, которую передавали из рук в руки. А сами победители получили замечательный подарок — красивые теплые валенки, сделанные в Гатчине!

А пока народ веселился, на огороженной площадке у Дома культуры готовили к сожжению главного виновника торжества - чучело Масленицы. Ближе к концу праздника большое чучело украсилось десятками маленьких, которые горожане приобрели на ярмарке или принесли с собой.

Чем дольше длился праздник, тем с большим нетерпением ждали его кульминации. Зажигательные танцы — это прекрасно, но хотелось и живого настоящего огня, особенно в такой холодный день. И огонь пришёл — точнее, его принесли участницы огненного шоу. Девушки показали себя настоящими укротительницами огненной стихии — они жонглировали горящими факелами, чашами и шарами, устраивали разноцветные дымовые завесы. Их движения буквально завораживали, создавая на парковых террасах мистическую атмосферу.

И вот вспыхнуло сено под чучелом, а за ним загорелась и сама Масленица. Так, ярким огнём, сжигающим холод и суровость русской зимы, встретили в Гатчине долгожданную весну. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

Юлия Лысанюк