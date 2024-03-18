«Русская весна» в Гатчине

В акции приняли участие школьники и студенты, представители молодежного и ветеранского актива, члены общественных организаций, депутаты областного парламента, учителя, руководители движения «Бессмертный полк», жители Гатчинского района.

Штаб общественной поддержки Ленобласти присоединился к телемосту и вышел на прямую линию со Штабом Севастополя, чтобы поздравить коллег с праздником. Участники встречи подготовили плакат «10 лет вместе!», который продемонстрировали во время телемоста.

События февраля – марта 2014 года в Севастополе и Крыму, получившие название «Русской весны», складывались на протяжении нескольких десятилетий. Катализатором, ускорившим процесс, стал тяжелейший политический кризис, который охватил Украину осенью 2013 года. 16 марта 2014 года в Севастополе состоялся общекрымский референдум, на котором был поддержан вопрос о воссоединении Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. 17 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О признании Республики Крым», первый пункт которого гласил: «Учитывая волеизъявление народов Крыма на общекрымском референдуме, состоявшемся 16 марта 2014 года, признать Республику Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, в качестве суверенного и независимого государства».

18 марта в Георгиевском зале Кремлевского Дворца состоялось выступление российского президента, после чего был подписан договор о вступлении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации на правах двух субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Так Крым вернулся в родную гавань – к общей радости крымчан и всех россиян.

Поскольку события новейшей истории неотделимы от прошлого, в рамках «Русской весны» на площадке Штаба общественной поддержки Ленобласти состоялся показ документального фильма «Хабаровский трибунал. Лаборатории смерти» режиссера Татьяны Борщ. Кинокартина рассказывает о событиях 1949 года, когда в Хабаровске состоялся суд над группой бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Их обвинили в создании и применении бактериологического оружия во время Второй мировой войны и в бесчеловечных опытах над людьми.

- Этот фильм мы показываем в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив, и сам проект называется «Наш Лановой: гражданин и патриот». Мы выбрали для показа именно этот документальный фильм, так как в 2024 году исполняется 75 лет с момента проведения Хабаровского процесса. Сегодня эта тема снова актуальна, потому что все происходящее на территории Украины доказывает: разработки, сделанные три четверти века назад, по-прежнему используются, и лаборатории смерти функционируют, – отметила руководитель исполкома «Бессмертного полка России» Наталья Шадрина.

Она также подчеркнула необходимость показывать этот фильм молодому поколению, чтобы молодежь знала, какой ценой на самом деле досталась победа над Японией во время Второй мировой войны.

На просмотр фильма в киноконцертном зале «Победа» собрались старшеклассники гатчинских школ, представители молодежного актива и старшего поколения.

После просмотра учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Иван Хеорхе провел со школьниками «круглый стол», на котором обсуждался документальный фильм о Хабаровском процессе, а также события дня сегодняшнего.

- Во время нашего обсуждения мы с ребятами говорили о значимости событий 75-летней давности, поскольку это важно для понимания того, что происходит в мире сегодня: почему Россия заняла именно такую позицию, почему ведется спецоперация, и каковы причины – в том числе и исторические – современных геополитических процессов, – поделился Иван Хеорхе.

Андрей Соколов