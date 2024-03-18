Школьницы из Гатчины отправились на олимпиаду в Москву
Сегодня в Москве стартует заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству. Среди его участников – две школьницы из Гатчины.
Рубрики: Образование
Участников олимпиады по мировой художественной культуре с 18 по 24 марта встречает Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. На него приглашено 260 человек, в том числе Арина Головкина из Гатчинской школы № 8 «Центр образования» и Варвара Сергеева из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского.
Пожелаем девочкам удачи!
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