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Школьницы из Гатчины отправились на олимпиаду в Москву

Сегодня в Москве стартует заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по искусству. Среди его участников – две школьницы из Гатчины.

Рубрики:  Образование

Участников олимпиады по мировой художественной культуре с 18 по 24 марта встречает Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. На него приглашено 260 человек, в том числе Арина Головкина из Гатчинской школы № 8 «Центр образования» и Варвара Сергеева из Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского.

Пожелаем девочкам удачи!

 