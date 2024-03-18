В Гатчине отключат отопление 19 марта

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 19 марта 2024 г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления по следующим адресам:

г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 11/13, 15, 17, 19;

ул. Соборная, д. 2, 2А;

ул. Красная, д. 20, 22.

МУП «Тепловые сети» г. Гатчина сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 19 марта 2024г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам:

г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 19, 21, 25Б.