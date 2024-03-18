Выход на лёд запрещен!

В Гатчинском районе работает комиссия с представителями администрации муниципальных образований, уполномоченными составлять протоколы по статье 2.10-1 областного закона от 2 июля 2003 года №47-ОЗ «Об административных правонарушениях» за нарушение установленных органами местного самоуправления запретов выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории Ленинградской области.

Будьте внимательны и осторожны! Выход на лед запрещен. Уважаемые Родители в дни весенних каникул необходимо усилить контроль свободного времени детей. Объясните, что тонкий лед крайне опасен для жизни.

Телефоны экстренных служб: 112.

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