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Выход на лёд запрещен!

Гатчинское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области совместно с ВОСВОД предупреждает! С учетом складывающихся погодно-климатических условий на территории Ленинградской области наблюдается интенсивное разрушение ледового покрова на реках и водоемах. Выход на лед запрещен!

Рубрики:  Общество

В Гатчинском районе работает комиссия с представителями администрации муниципальных образований, уполномоченными составлять протоколы по статье 2.10-1 областного закона от 2 июля 2003 года №47-ОЗ «Об административных правонарушениях» за нарушение установленных органами местного самоуправления запретов выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории Ленинградской области.  

Будьте внимательны и осторожны! Выход на лед запрещен. Уважаемые Родители в дни весенних каникул необходимо усилить контроль свободного времени детей. Объясните, что тонкий лед крайне опасен для жизни.  

Телефоны экстренных служб:  112.

Фото freepick.com