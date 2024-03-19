«Гатчинская мельница»: общее дело

Местом встречи специалистов, знатоков и поклонников таланта великого зодчего стала «Гатчинская мельница» – музейное пространство на живописном берегу Ижоры у руин старинной мельницы, расположенной на территории бывшей усадьбы архитектора в деревне Мыза-Ивановка.

Участники встречи обменялись личным опытом по сохранению объектов культурного наследия.

С докладами выступили учредитель АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин, хранитель Мариинского дворца Иван Духов, профессор, доктор биологических наук, хранитель памяти о наследстве Штакеншнейдера в Сергеевке, дворце Лейхтербергских Дмитрий Осипов, историк, краевед, автор множества книг и статей об инженерных системах Северо-Запада России XVIII-XIX веков Александр Потравнов, историк и писатель Елена Жерихина, руководитель художественно-реставрационной мастерской Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни Сергей Султановский и другие специалисты.

Речь шла также о малоизвестных фактах из жизни Штакеншнейдера и его семьи, об его творческом наследии.

По видеосвязи с участниками круглого стола связалась ученый секретарь Омского областного музея изобразительных искусств им. Врубеля Юлия Зародова. Она рассказала о потомках А.И. Штакеншнейдера в Омске и поведала историю семейных реликвий архитектора.

Есть надежда, что благодаря специалистам и неравнодушным людям, усадьба Штакеншнейдера вернется из небытия, возродится, и вновь будет крутить колесо времени Гатчинская мельница.

Организатором мероприятия выступило АНО «Гатчинская мельница».

Татьяна Можаева

На фото — историческое здание Гатчинской мельницы в ожидании новой жизни.