Тайны научной реставрации для будущих экскурсоводов

Школьники приняли участие в мастер-классе «Знакомство с профессией реставратора музейного текстиля», который провела для них художник-реставратор по тканям Мария Королёва.

Музеи Ленинградской области обладают внушительной коллекцией текстиля. Это и костюмы, и церковное облачение, и предметы быта. Ткани входят в состав множества музейных предметов — дорожных сундуков, украшений икон (риз), шкатулок, детских игрушек. С течением времени возникает потребность в их научной реставрации.

На мастер-классе ребятам рассказали об основных принципах и этапах работы реставратора, об используемых инструментах и материалах. Эта встреча произвела на школьников огромное впечатление, ведь им дали возможность прикоснуться к тайнам удивительной и важной профессии.

Ребята сидели за столами, где работают реставраторы, использовали материалы, которыми удаляют пятна на ткани и восстанавливают эластичность материала. На образцах из натурального льна их познакомили с базовыми процессами - от проверки материала на стойкость красителя до обработки ткани смягчающим раствором.

А еще для юных гатчинцев провели познавательную экскурсию по Центру реставрации. Ребята увидели барельефы Павловского собора в Гатчине, которые ожидают реставрацию, посетили мастерскую по реставрации предметов из дерева, увидели старинные буфеты, подробно узнали, как реставраторы по дереву изготавливают утраченные предметы на экспонатах, узнали какими инструментами пользовались плотники для создания красивых резных элементов декора.

Подготовила Юлия Лысанюк