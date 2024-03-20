Гатчинская студентка – призёр конкурса «Без срока давности»
Студентка 1 курса Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского София Кюркчи стала призером Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования.
София представила сочинение на тему «Недетская история маленькой Дианы». Свою работу студентка выполнила под руководством преподавателя русского языка и литературы Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Елены Немченко.
Всего победителями и призерами Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» стали 58 школьников и студентов колледжей, из которых четверо – абсолютные победители, сорок – призеры, а четырнадцать - отмечены в особых номинациях.
Абсолютные победители, призеры и победители в номинациях конкурса будут приглашены в Москву для награждения.
Конкурс проходил с 1 ноября 2023 года по 17 марта 2024 года в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный и объединил более 550 000 школьников и студентов организаций СПО из 89 регионов России.