Гатчинская студентка – призёр конкурса «Без срока давности»

София представила сочинение на тему «Недетская история маленькой Дианы». Свою работу студентка выполнила под руководством преподавателя русского языка и литературы Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Елены Немченко.

Всего победителями и призерами Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» стали 58 школьников и студентов колледжей, из которых четверо – абсолютные победители, сорок – призеры, а четырнадцать - отмечены в особых номинациях.

Абсолютные победители, призеры и победители в номинациях конкурса будут приглашены в Москву для награждения.

Конкурс проходил с 1 ноября 2023 года по 17 марта 2024 года в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный и объединил более 550 000 школьников и студентов организаций СПО из 89 регионов России.