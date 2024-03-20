«Газпром нефть» запустила в Гатчине завод по переработке пластиковой упаковки

Как сообщает пресс-служба компании, новое предприятие обеспечит полный цикл переработки пластиковой упаковки из полипропилена и полиэтилена и выпуска подготовленного сырья для дальнейшего использования.

Переработанное сырье – вторичную полимерную гранулу – компания будет направлять российским производителям продукции из пластика. Также гранулу планируют использовать для собственных потребностей «Газпром нефти» – выпуска гидроизоляционных материалов для промышленного и гражданского строительства.

На новом предприятии «Газпром нефти» установлено современное оборудование для переработки пластика. Экологичность производства обеспечивает система очистки воды замкнутого цикла. Оборудование фильтрации позволяет улавливать мелкие пластиковые частицы, очищать воду и повторно возвращать ее в технологический цикл.

«К 2030 году объемы применения вторичной гранулы только в периметре «Газпром нефти» могут достигнуть 3,2 тыс. тонн в год. Использовать переработанное сырье экономически эффективнее, а процесс рециклинга безопасен для окружающей среды. Наш проект вторичной переработки упаковочных материалов – важный шаг для развития экономики замкнутого цикла в стране, его реализация позволит возвращать в производственный процесс весь объем пластика, который выпускаем мы и наши партнеры». – рассказал начальник департамента нефтехимии и СУГ «Газпром нефти» Игорь Королев.

Источник: «Газпром нефть»