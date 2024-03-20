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Проводится проверка по факту смертельного ДТП в Гатчинском районе

Сегодня около девяти часов утра в районе деревни Старое Поддубье в Гатчинском районе Ленобласти произошло столкновение фуры «Вольво» и автомобиля «БМВ X5».

Рубрики:  Происшествия

В результате ДТП водитель БМВ скончался на месте. 45-летний водитель большегруза госпитализирован в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

 

Информация и фото: ГУ МВД по СПб и ЛО