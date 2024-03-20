Цифровая зрелость региона

В 2023 году Ленинградская область вошла в лидирующую группу рейтинга цифровой трансформации среди регионов страны и перевыполнила показатели уровня цифровой зрелости. Главные черты такой «зрелости» – качество внедрения интернет-сервисов, создание и развитие собственных программ, защищённость от внешних киберугроз.

– По итогам 2023 года уровень цифровой зрелости Ленобласти вырос до 82,1%, превысив плановое значение, установленное Минцифры России, на 12,5%. Таким образом, наш регион продемонстрировал высокую эффективность и стремительный прогресс в развитии цифровых технологий, – отметил председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Действительно, Ленобласть сильна не только в сельском хозяйстве и туризме. У нас есть свои умельцы-программисты, а у них в свою очередь – по-настоящему прорывные разработки. На сегодняшний день в 47-м регионе действует более 600 организаций в области информации и связи. В Реестр российского программного обеспечения включена 61 единица программного обеспечения из Ленобласти.

Среди ярких примеров «ленинградских сервисов» – возможность записаться на санаторно-курортный отдых в режиме онлайн. Команда47 первой во всей стране ввела такую услугу для своих жителей. Кроме того, наши программисты ломают головы и над построением цифровой обороны страны. В 21 веке термин «кибервойна» давно перестал звучать как что-то фантастическое!

– Особое внимание надо уделить формированию цифрового суверенитета, переходу на отечественное программное обеспечение, кибербезопасности. Сейчас киберпротивостояние ведётся постоянно. Мы все атаки выдержали, но нельзя останавливаться, нужно работать на опережение, в том числе в тесном взаимодействии с ИТ-компаниями, – подчеркнул первый заместитель председателя правительства Ленинградской области Роман Марков.

Со своей стороны, регион делает всё для того, чтобы обеспечить лидерам цифровизации комфортные условия работы. За последние годы в Ленобласти 542 ИТ-специалиста приобрели жильё с помощью льготной ипотеки на 4,3 млрд рублей. Так что никакой «утечки мозгов» не предвидится: у нас всегда найдётся работа и достойная оплата для специалистов цифровой сферы.

Илья Бунин

Фото: Комитет цифрового развития ЛО