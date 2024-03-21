Гатчина: дайджест культурных событий с 21 по 28 марта

Гатчина театральная

В субботу, 23 марта, в 18.00, Гатчинский городской Дом культуры (пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) представит спектакль театра-мастерской Андрея Калинина «Сирано де Бержерак» (16+).

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры) покажет следующие постановки для взрослых и детей. 23 марта, в 12.00, детей приглашают на спектакль «Тучка со скверным характером» (0+). 23 марта, в 18.00, взрослым представят спектакль «Не всё коту масленица» (16+).

24 марта, 12.00, в театре-студии «За углом» начнется детский спектакль «Василиса и Баба-Яга» (0+). 24 марта, в 17.00, начнётся вечер одноактной драматургии: Т. Гуэрра «Фотоснимок»; А. Чехов «Медведь» (16+).

24 марта, в 12.00, Гатчинский ТЮЗ покажет детский спектакль «Проделки Эмиля» (0+). (Центр творчества юных, Революционный пер., 1, т. 952-43 (касса), 9-50-29).

Гатчина музыкальная

22 марта, в 17.00, в библиотеке-филиале №2 (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) начнётся музыкально-поэтическая программа «В прифронтовом Луганске». Автор и исполнитель - Константин Шлямов (казачья бригада «Сибирь» СВО) с участием питерской поэтессы Любови Сердечной (12+).

23 марта, в 15.30, в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца начнётся концерт фортепианной музыки (6+). Исполнители: фортепианный дуэт - Эльдар Абдураманов и Людмила Коновалова. Стоимость - 150 руб. (Пос. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78).

23 марта, в 16.00, в Центре творчества юных (каб.60) начнётся творческий вечер КАП «Шхуна» «Сообразим на троих» (12+).

Гатчинская филармония приглашает на свои концерты детей и взрослых (Детская музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова, ул. Чкалова, 66).

24 марта, в 12.00, здесь состоится 6-й концерт детского абонемента «Путешествие в волшебный мир музыки»: «Почему фагот не пускали в метро». Цена билета 400 рублей (6+). 24 марта, в 17.00, в филармонии начнётся концерт зажигательной классики XX века «Свинг, блюз, …чарльстон». Цена билета 400 рублей (6+).

24 марта, в 13.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) начнётся концерт композитора и баяниста-исполнителя Виктора Фетисова (12+).

24 марта, в 15.00, музей города Гатчины приглашает на концерт вокально-инструментальной музыки «Мелодий трепетные звуки». В программе: старинная музыка, классические романсы русских и зарубежных композиторов, арии из оперетт, старинные городские романсы, фортепианные произведения, гитара. Цена билета 300 рублей (6+). (Гатчина, пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66).

29 марта, в 18.00, в библиотеке им. А.И. Куприна отметят День фортепиано: здесь пройдёт музыкальная встреча с артистами студии фортепиано и ансамбля «A-Classic» (СПб) (12+).

Гатчина выставочная

В музее города Гатчины открыта выставка акварелей Натальи Косьянковской «Мечта рождает красоту» (6+). В малом выставочном зале можно увидеть выставку предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Ковалевой «Дивный сад» (0+). В холле представлена экспозиция работ художественной студии «Доброслава» «Люби. Учись. Рисуй» (0+).

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, д.15а, т. 71-610) открыта выставка живописи Юлии Трудовой «Притяжение Севера» (6+). С 22 марта здесь можно будет познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Хранитель Гатчинского дворца-музея», приуроченной к 135-летию со дня рождения специалиста музейного дела Серафимы Балаевой (16+).

До 25 марта в библиотеке им. А.С. Пушкина работает выставка-вернисаж «Поэт и муза», на которой представлены оцифрованные картины из собраний всероссийского музея А.С. Пушкина (12+).

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна проходят следующие выставки: «Моя Гатчина» (фотохудожник Марина Рятте); «До встречи с тобой» (фотовыставка группы помощи бездомным животным «Чуткое сердце» (12+).

Следующие экспозиции представлены в детской библиотеке Гатчины (ул. Хохлова, 16, т. 320-23): «Посмотри по сторонам - буквы тут и буквы там» (работы учеников ДХШ г. Гатчины); «Моя любимая книга» (рисунки изостудии Гатчинской школы №9); «Хитросплетение строк» (выставка-игра, посвященная Дню поэзии); «Дорога и мы» (выставка муниципального этапа областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения) (6+).

Гатчина познавательная

21 марта, в 18.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна состоится лекция И. Б. Смирнова «Белая роза» (16+).

23 марта, в 13.00, в «Купринке» начнётся лекция «Художественное объединение «Мир искусства»: лектор - сотрудник Санкт-Петербургского отделения Международного Центра Рерихов Татьяна Александрова (12+).

С 21 по 31 марта в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина проходит цикл массовых мероприятий к Неделе детской и юношеской книги «Здравствуй, Книжкина неделя! Здравствуй, наш веселый друг!» (6+).

21 марта, в 11.30, в библиотеке им. А.С. Пушкина состоится встреча с писателем Сергеем Махотиным (6+). 25 марта, в 11.00 - интерактивное развлечение с элементами краеведения «Путешествие по Гатчине: из прошлого в настоящее» (6+). 26 марта, в 11.00, в библиотеке начнётся экологический час «Капелька-труженица» (6+).

27 марта, в 11.00, любители поэзии смогут принять участие во встрече «Да здравствует поэзия!» (Поэтический кураж — открытие мира поэзии к Всемирному дню поэзии) (6+).

23 марта, в 12.00, в библиотеке-филиале №2 (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) состоится открытие Недели детской книги «Открой книгу, и чудеса начнутся» (6+).

Гатчина кинематографическая

25 марта, в 9.30, в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, т. 2.15-16) состоится благотворительный сеанс для людей старшего поколения: фильм «Дуэнья» (СССР, история/комедия (18+).

Также в ККЗ «Победа» можно увидеть следующие кинофильмы: «Летучий корабль» Россия, романтическая комедия/приключения (6+); «Кунг-фу панда 4» (США/Корея, мультфильм/приключения/семейный/комедия (6+); «Онегин» (Россия, мелодрама (12+); «Дюна. Часть II» (Великобритания/США, фантастика/приключения/драма/боевик (12+); «Позывной «Пассажир» Россия, драма (16+)

26 марта, в 16.00, в «Победе» начнётся танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+).