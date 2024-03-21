Гатчинский завод «Буревестник» стремится к расширению компетенций сотрудников

Привлечь экспертов планирует тосненское «Тепловое Оборудование», ломоносовское полиграфическое предприятие «ММПОФ Пэкэджинг», гатчинский «Завод «Буревестник» и кировская электромонтажная компания «НЭМО» – все активные участники нацпроекта.

Итоги конкурсного отбора объявят 15 апреля. Создание КЦОПа занимает полгода.

По запросу компаний эксперты Агентства разрабатывают корпоративные стандарты профессий, проводят аудит рабочих мест, создают программу подготовки и повышения квалификации сотрудников. Компетенции передают рабочей группе предприятия, которая сможет вести эту работу самостоятельно по любым кадровым направлениям.

Всего было подано 155 заявок из 52 регионов страны. Ранее в рамках нацпроекта «Производительность труда» было открыто 60 корпоративных центров опережающей подготовки в 30 регионах страны. Квалификацию повысили порядка 3 тысяч работников.

Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. В Ленинградской области на данный момент участниками нацпроекта являются 90 предприятий региона. Участниками нацпроекта могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства и туристической отрасли. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность.рф.