«Три медведя» на новый лад

Современную версию сказки представили артисты театра «Город муз» в рамках проекта «Театр всем» от АНО «Культура всем» при поддержке комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

Маша оказалась невоспитанной, капризной и очень активной девочкой. Прежде чем попасть в гости к медведям, она сумела напугать зайца и белку, да и медведей поразила своим поведением. Но вместе с ребятами медвежьему семейству удалось научить Машу быть доброй и соблюдать правила этикета.

Зрители получили возможность принять участие в воспитании Маши: ребята искренне переживали за девочку и дружно выполняли все задания. Самому маленькому зрителю было чуть больше года, и он с интересом следил за происходящим действием на руках у мамы.

Надо сказать, что взрослым спектакль понравился не меньше, чем детям. Добрый, динамичный, наполненный разговорами, шутками, интерактивными моментами.

Благодарим всех, кто подарил ребятам этот спектакль, и ждём новых встреч!





Сотрудники детской библиотеки