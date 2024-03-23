Наталья Косьянковская: когда мечта рождает красоту

Есть люди, постоянно раскрывающиеся разными гранями своего таланта навстречу жизни — благодаря самой этой жизни, бесконечной любви к красоте и в силу своей неутомимости. Наталья Юрьевна Косьянковская хорошо знакома гатчинцам как организатор и бессменный арт-директор Всероссийского открытого фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье». И благодаря этому фестивалю знают её не только жители Гатчины, но и вся «лоскутная» Россия.

Но Наталья Юрьевна - не только талантливая лоскутница и прекрасный организатор, она ещё и разносторонний художник-профессионал, который создаёт пейзажи и натюрморты, наполненные необыкновенной лёгкостью и светом. Но и эта грань — тоже лишь одна из многих в её творческой жизни.

О своём творчестве и своей жизни Наталья Юрьевна поговорила со своими друзьями, коллегами и поклонниками на презентации своей юбилейной выставки в музее города Гатчины

9 марта. Эту встречу она начала с простых, казалось бы, вопросов: что делает художник между своими выставками? Чем вообще художники занимаются в обычной жизни? Откуда они черпают свои темы, идеи и вдохновение, и как это отражается в их творчестве?

Оказалось, что «обычная» жизнь художника очень интересна и богата на самые разные события. Свою жизнь, которая остается за рамками выставок, Наталья Юрьевна решила показать с помощью ретроспективного слайд-шоу. Перед зрителями один за другим мелькали самые разные кадры из биографии художника: детство, учеба в школе и институте, стройотряды, археологические экспедиции, работа, преподавательская и издательская деятельность, путешествия, выставки, будни, фестивали и выставки квилт-студии «Гатчина», знаменитый гатчинский фестиваль «Лукоморье»...

Творческое начало

Наталья Юрьевна Косьянковская родилась в поселке Тайцы Гатчинского района, там же окончила школу. После школы поступила в один из лучших художественных вузов страны – Высшее промышленно-художественное училище им. В. Мухиной (сейчас Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица). Во время студенческих каникул работала в стройотрядах на самых разных всесоюзных стройках, включая Байкало-Амурскую магистраль — знаменитый БАМ. Именно в этих поездках будущей художнице открылась вся природная мощь и красота необъятной Сибири и Дальнего Востока. По словам Натальи Юрьевны, эти поездки повлияли на её решение устроиться на работу в Гатчинский ССК, с которым в итоге оказалась связана и вся её жизнь.

Наталья Юрьевна с юности интересовалась рукодельным мастерством, любила шить и вышивать. Этому способствовала и учёба в вузе, связанная с дизайном и декоративно-прикладным искусством. Художница занялась гобеленом, освоила технику батика, увлеклась макраме и организовала по нему курсы. У художницы появились свои авторские программы, которые прошли защиту в ВПХУ им. В. Мухиной, где ей был присвоен статус педагога высшей категории. По этим авторским программам она преподавала в таких учебных заведениях Гатчины, как лицей «Мода» и Салезианский центр «Дон Боско».

В рамках начинающегося в России квилт-движения Наталья Косьянковская начала осваивать лоскутное шитье, а в 2002 году основала в нашем городе квилт-студию «Гатчина». Гатчинские мастерицы лоскутного шитья набирали профессионализм буквально на глазах. В активе квилт-студии «Гатчина» награды и дипломы всех значительных лоскутных фестивалей России и зарубежья и почти двести выставок! При этом работа в студии чуть ли не сразу начала строиться на своих собственных оригинальных арт-проектах, которые были высоко оценены и даже подхвачены многими лоскутными клубами.

Начиная с 2008 года, в Гатчине, в режиме биеннале, проходит открытый фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» - один из самых известных и авторитетных в России. На этот праздник пэчворка, который организовала Наталья Косьянковская, съезжаются мастерицы и мастера не только из России, но и из других стран бывшего СНГ и дальнего зарубежья. Кстати, совсем скоро - 29 июня 2024 года - в Гатчине откроется уже восьмой по счёту фестиваль «Лукоморье».

Археологические экспедиции

Ещё одна важная страничка биографии Натальи Косьянковской связана с археологией. Начиная с 1978 года, она сотрудничает с Институтом истории материальной культуры РАН и Эрмитажем. За её плечами - более тридцати археологических экспедиций, в которых она принимала участие в качестве художника. Есть и публикации в научных изданиях. Наталья Косьянковская - художник «Петербургского археологического вестника», изданий «Ордена Александра I» и «Нагрудные знаки Русской армии».

Вместе с археологическими экспедициями Наталья Косьянковская побывала в Южной Осетии, Башкирии, Крыму, Хакасии, Краснодарском крае, во многих других местах. Работала, как правило, вместе с реставратором, восстанавливая найденные артефакты, керамику. Сейчас некоторые восстановленные изделия выставлены в Эрмитаже, в зале, посвященном Золотой Орде. Одно из самых сильных впечатлений Натальи Юрьевны — участие в экспедициях, которые изучали загадочные дольмены, древние культовые сооружения, сложенные из больших камней.

Пейзажи со всей страны

Наталья Косьянковская очень любит путешествовать, и поводы для этого самые разные - творческие и образовательные поездки, пленэры. Более 30 лет она является участницей пленэров и выставок, которые организовывает Учебно-методический центр при Комитете по культуре Ленинградской области.

В Гатчину художница приво-зит пейзажи, написанные на Урале, в Пушкинских Горах и других самых разных городах России. Светлые, спокойные работы выполнены либо в технике акварели, либо пастелью, виртуозно балансирующей на грани графики и живописи. Часть таких работ представлена на её новой юбилейной выставке в музее города Гатчины.

Выставка «Мечта рождает красоту» получилась очень жизнерадостной и по-настоящему весенней. Выставочный зал словно утопает в цветах, запечатлённых нежной акварелью. Интересно, что эта экспозиция — тоже ретроспективная: на ней собраны работы Натальи Косьянковской, начиная с 1967 года и по настоящее время.

С радостью присоединяемся ко всем поздравлениям с юбилеем и открытием выставки! И, если вспомнить слова из поздравительного адреса от руководителей Гатчины и Гатчинского района, «...Наталья Юрьевна, пусть ваша кисть никогда не останавливается, идеи воплощаются на холсте с легкостью и непременно превращаются в шедевры!».

Выставка Натальи Косьянковской «Мечта рождает красоту» продлится в музее города Гатчины до 14 апреля.

Юлия Лысанюк