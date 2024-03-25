Аплодисменты работникам культуры!

Со всех уголков Ленинградской области в Гатчину приехали сотрудники музеев и библиотек, театров и концертных организаций, специалисты Домов культуры, клубов и коллективов художественной самодеятельности. В их адрес звучали поздравления и слова благодарности за труд, который сейчас особенно необходим людям. Как всегда в период тяжелых жизненных испытаний, именно деятели культуры поддерживают настроение народа и, понимая свои задачи, организуют благотворительные акции и концерты.

Благодарности министра культуры Российской Федерации, региональные знаки отличия, почетные награды и дипломы лично вручали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Сергей Бебенин, председатель комитета по культуре Евгений Чайковский и председатель Общественной палаты Ленинградской области Александр Габитов.

Торжественная церемония награждения лучших артистов, режиссеров, хореографов, библиотекарей и других деятелей культуры длилась больше часа. Приятно отметить, что среди них есть и представитель культуры Гатчинского района - благодарности губернатора Ленинградской области за многолетний плодотворный труд и высокое профессиональное мастерство была удостоена режиссер-постановщик Гатчинского Дома культуры Оксана Новикова.

Награды получили руководители государственного бюджетного учреждения культуры Ленинградской области «Парковое агентство», которое базируется в Гатчине. Генеральный директор Елена Фараонова удостоена награды регионального объединения работодателей, а заместитель директора Юлия Петрунина - Почетной грамоты губернатора.

- В Ленинградской области в сфере культуры работает около 10 тысяч человек. На них хочется равняться. Их речь, манеры, начитанность, образованность – уникальны. Я с удовольствием со своей семьей посещаю ленинградские постановки и концерты, вижу, с каким профессионализмом они сделаны. Регион будет увеличивать нормативы финансирования содержания домов культуры, финансирования заработных плат. По многим направлениям регион уже получил поддержку, останавливаться на этом не планируем, - сказал Александр Дрозденко.

Губернатор особо поблагодарил работников библиотек и с гордостью отметил, что ленинградцы ценят и уважают настоящую, печатную книгу, массово посещают библиотеки и много читают. А это хороший знак!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области собравшихся поздравил председатель областного парламента Сергей Бебенин.

- Для тех, кто работает в наших Домах культуры, кто связан с театрами, музыкой, работой с молодежью есть такое слово – «подвижники». Мне кажется, оно в полной мере относится именно к нашим работникам культуры. Я лично знаю очень многих людей, которые всю жизнь посвятили работе в сельских и городских Домах культуры. На мой взгляд, это заслуживает очень высокой оценки, - отметил он.

Гостеприимный Гатчинский Дом культуры принимал коллег особенно радушно и, как всегда, был на высоте. В концертной программе приняли участие творческие коллективы Ленинградской области и Петербурга.

Татьяна Можаева