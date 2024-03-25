Эти знания спасут жизнь

В рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» Национальная транспортная ассоциация и комитет по транспорту Ленинградской области проводят занятия с младшими школьниками по безопасному поведению на дороге и в автобусе.

В преддверии весенних каникул директор по безопасности дорожного движения Национальной транспортной ассоциации Денис Борунов провел интересный урок в Гатчинской школе № 7. Младшеклассники совершили экскурс в историю правил дорожного движения, узнали, как следует себя вести на проезжей части, на тротуаре и на автобусной остановке и наперебой отвечали на вопросы лектора, продемонстрировав неплохие знания предмета.

После теоретической части ребят ждало практическое занятие. В распоряжение школьников предоставили «наглядное пособие» – новый автобус марки VOLGABUS (именно такие сейчас курсируют между Гатчиной и Петербургом). Денис Борунов провел подробный инструктаж: как правильно садиться в автобус, чтоб ничего не прищемить, что делать запрещено и что – наоборот, рекомендуется. Но мало того, что дети прошли курс юного пассажира – всех желающих пустили за руль, и каждый экскурсант получил возможность ощутить себя водителем автобуса и разобраться, где кнопки открывания дверей, а где – спутниковая навигация. Кто-то из первоклассников выбрал будущую профессию «не отходя от кассы»: получить права категории D и возить пассажиров.

Региональный координатор федерального партийного проекта «Детский спорт», помощник губернатора Ленинградской области Вячеслав Комаров отметил, что данная работа совместно с комитетом по транспорту, правительством Ленобласти проводится на постоянной основе в течение трех лет:

- Более 300 школьных спортивных клубов региона участвуют в этих акциях. В преддверии весенних и летних каникул мы проводим беседы о безопасном вождении велосипеда. Многие дети ездят самостоятельно на автобусах – необходимо, чтобы они умели пользоваться общественным транспортом с соблюдением правил безопасности и, получая школьное образование, заодно получали и «дорожно-транспортное». В Гатчине самая активная Лига школьного спорта, поэтому все мероприятия проходят в первую очередь в столице Ленинградской области.

В завершение урока для закрепления полученных знаний школьникам вручили подарки – настольные игры на тему правил дорожного движения.

- Дети часто не осознают опасности, которая подстерегает их на дороге, поэтому важно учить их правильному поведению на улице и в транспорте, – подчеркнул глава комитета по транспорту 47-го региона Михаил Присяжнюк. – Если в результате такой акции мы сохраним хотя бы одну детскую жизнь, можно хоть каждый день приезжать в школы и рассказывать о правилах дорожного движения.

Екатерина Дзюба