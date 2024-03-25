С 1 по 26 апреля Дворцовый парк Гатчины закрывается на просушку

Во время закрытия парка садово-парковая служба музея-заповедника «Гатчина» готовит его к летнему сезону: удаляются больные деревья, ведется обрезка кустарников, высаживается часть летних растений.

Напоминаем, что с 27 апреля 2024 года в обновленном парке начинают действовать новые правила посещения. Вход в Дворцовый парк становится платным – начинается новый парковый сезон. Для посещения Дворцового парка жителям Гатчины придется оформить новый абонемент. Старые – недействительны.

ГМЗ «Гатчина» в очередной раз подготовил сюрприз для жителей Гатчины, и, увы, неприятный. Гатчинцы, у которых сохранились абонементы для посещения Дворцового парка с прошлого года, проходить с ними в парк не смогут. Придется оформлять новые.

Оформить сезонный абонемент на свободное посещение парка могут жители Гатчины и микрорайона «Речной» Большеколпанского поселения (Центральная улица, Кооперативная улица, Речной переулок, Речной проезд).

Оформить такой абонемент можно ТОЛЬКО с 15 марта по 31 мая. Стоимость карты-электронного носителя – 200 рублей. Без льгот.

Абонементы, оформленные ранее, можно до 31 декабря сдать в кассу музея и получить скидку до 200 рублей на покупку входного билета в Гатчинский либо Приоратский дворец.

Оформить абонемент можно двумя способами:

1. Заполнить заявку на сайте музея https://clck.ru/39Rd4g и там же оплатить.

Получить абонемент можно в кассе музея с 15 марта по 15 июня 2024 года, назвав кассиру номер заказа. При получении необходимо предъявить оригинал паспорта с наличием действующей регистрации на территории г.Гатчина (либо справки о временной регистрации); для детей до 14 лет – свидетельства о рождении и паспорта одного из родителей с наличием действующей регистрации на территории г.Гатчина (либо справки о временной регистрации).

Кассы для получения абонементов по ранее оформленным заказам на сайте:

- касса Гатчинского дворца (Арсенальное каре). Режим работы: ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника и санитарных дней.

- касса Приоратского дворца. Режим работы: с 10:00 до 17:00 со среды по воскресенье.

- касса на входе в Дворцовый парк с проспекта 25 октября («Типография»). Режим работы: с 11:00 до 19:00 со вторника по субботу.

2. В Гатчинском дворце на стойке администратора в Арсенальном каре. Режим работы: со среды по субботу с 14:00 до 17:00. Необходимо иметь при себе оригинал паспорта с наличием действующей регистрации на территории г.Гатчина (либо справки о временной регистрации); для детей до 14 лет – свидетельства о рождении и паспорта одного из родителей с наличием действующей регистрации на территории г.Гатчина (либо справки о временной регистрации).

В ГМЗ «Гатчина» настоятельно рекомендуют оформлять абонемент на сайте, чтобы избежать очередей во дворце!

Внимание! Еще одно нововведение: пользоваться новым абонементом можно в течение всего летнего сезона, но не чаще, чем 2 раза в день: интервал между посещениями парка не должен быть меньше получаса. Обратите, пожалуйста, внимание, что абонемент не действует во время проведения платных мероприятий в парке.

Важная деталь: в этом году все абонементы будут именными, а значит, собираясь в парк, необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет, документ учащегося).

Напомним, что Дворцовый парк Гатчины открыт ежедневно с 06:00 до 22:00, с 01 июня по 31 июля с 06:00 до 23:00. Платный вход в парк осуществляется: с 27 апреля по 31 августа, ежедневно, с 09:00 до 20:00; с 1 сентября по 31 октября с 10:00 до 18:00. Бесплатные утренние и вечерние часы сохраняются.

Стоимость разового посещения парка по билету:

- Входной - 200 рублей,

- Льготный (учащиеся, пенсионеры РФ) - 100 рублей,

- Семейный билет (2 взрослых и не более 3-х детей в возрасте от 7 до 16 лет) - 500 рублей.

Дети в возрасте до 3-х лет имеют право бесплатного посещения Дворцового парка без оформления входного билета. Для детей в возрасте от 4 до 7 лет необходимо оформление бесплатного входного билета. Жители имеют право для ребенка от 3 до 7 лет оформить именной абонемент.

ГМЗ «Гатчина» в очередной раз подготовил сюрприз для жителей Гатчины, и, увы, неприятный. Гатчинцы, у которых сохранились абонементы для посещения Дворцового парка с прошлого года, проходить с ними в парк не смогут. Придется оформлять новые.

Оформить сезонный абонемент на свободное посещение парка могут жители Гатчины и микрорайона «Речной» Большеколпанского поселения (Центральная улица, Кооперативная улица, Речной переулок, Речной проезд).

Оформить такой абонемент можно ТОЛЬКО с 15 марта по 31 мая. Стоимость карты-электронного носителя – 200 рублей. Без льгот.

Абонементы, оформленные ранее, можно до 31 декабря сдать в кассу музея и получить скидку до 200 рублей на покупку входного билета в Гатчинский либо Приоратский дворец.

Оформить абонемент можно двумя способами:

1. Заполнить заявку на сайте музея https://clck.ru/39Rd4g и там же оплатить.

Получить абонемент можно в кассе музея с 15 марта по 15 июня 2024 года, назвав кассиру номер заказа. При получении необходимо предъявить оригинал паспорта с наличием действующей регистрации на территории г.Гатчины (либо справки о временной регистрации); для детей до 14 лет – свидетельства о рождении и паспорта одного из родителей с наличием действующей регистрации на территории г.Гатчины (либо справки о временной регистрации).

Кассы для получения абонементов по ранее оформленным заказам на сайте:

- касса Гатчинского дворца (Арсенальное каре). Режим работы: ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника и санитарных дней,

- касса Приоратского дворца. Режим работы: с 10:00 до 17:00 со среды по воскресенье,

- касса на входе в Дворцовый парк с проспекта 25 Октября («Типография»). Режим работы: с 11:00 до 19:00 со вторника по субботу.

2. В Гатчинском дворце на стойке администратора в Арсенальном каре. Режим работы: со среды по субботу с 14:00 до 17:00. Необходимо иметь при себе оригинал паспорта с наличием действующей регистрации на территории г.Гатчины (либо справки о временной регистрации); для детей до 14 лет – свидетельства о рождении и паспорта одного из родителей с наличием действующей регистрации на территории г.Гатчины (либо справки о временной регистрации).

В ГМЗ «Гатчина» настоятельно рекомендуют оформлять абонемент на сайте, чтобы избежать очередей во дворце!

Внимание! Еще одно нововведение: пользоваться новым абонементом можно в течение всего летнего сезона, но не чаще, чем 2 раза в день: интервал между посещениями парка не должен быть меньше получаса. Обратите, пожалуйста, внимание, что абонемент не действует во время проведения платных мероприятий в парке.

Важная деталь: в этом году все абонементы будут именными, а значит, собираясь в парк, необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, студенческий билет, документ учащегося).

Напомним, что Дворцовый парк Гатчины открыт ежедневно с 06:00 до 22:00, с 01 июня по 31 июля с 06:00 до 23:00. Платный вход в парк осуществляется: с 27 апреля по 31 августа, ежедневно, с 09:00 до 20:00; с 1 сентября по 31 октября с 10:00 до 18:00. Бесплатные утренние и вечерние часы сохраняются.

Стоимость разового посещения парка по билету:

- Входной - 200 рублей,

- Льготный (учащиеся, пенсионеры РФ) - 100 рублей,

- Семейный билет (2 взрослых и не более 3-х детей в возрасте от 7 до 16 лет) - 500 рублей.

Дети в возрасте до 3-х лет имеют право бесплатного посещения Дворцового парка без оформления входного билета. Для детей в возрасте от 4 до 7 лет необходимо оформление бесплатного входного билета. Жители имеют право для ребенка от 3 до 7 лет оформить именной абонемент.