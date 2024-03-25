В Гатчине не будет горячей воды 26 марта
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают об отключении отопления и горячей воды.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 26 марта 202 4г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам: г. Гатчина, К. Маркса 67,69,71,73,75
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