В Гатчине не будет горячей воды 26 марта

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе 26 марта 202 4г. с 09.00 до окончания работ будет прекращена подача центрального отопления и горячего водоснабжения по следующим адресам: г. Гатчина, К. Маркса 67,69,71,73,75