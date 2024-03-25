Владимир Путин: «Террористов, нелюдей ждет только возмездие и забвение, будущего у них нет»

Путин отдельно выразил чувство гордости, уважения и восхищения простыми людьми, откликнувшимися на трагедию и проявившими свои лучшие качества. Граждане организуют стихийные мемориалы, поддерживают друг друга, стараются помочь пострадавшим, сдавая кровь и жертвуя средства медицинским организациям. Медики, спасатели, сотрудники спецподразделений и рядовые граждане, оказавшиеся на месте трагедии, героически и самоотверженно спасали людей, несмотря на угрозу своей жизни. Эти настоящие герои – образец мужества, профессионализма и соучастия для всей страны.

«Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы» – сказал Президент.

Президент призывает весь российский народ ответить сплочением на любые попытки сеять рознь и разлад. Очевидно, что враги России будут пытаться стравить людей друг с другом, посеять неприязнь к представителям отдельных национальностей. Президент видит эти планы, знает, на что рассчитывает противник, поэтому отдельное внимание в обращении уделено главному ответу на попытки посеять рознь – сплочению. Это и есть самое сильное оружие России против любых замыслов врагов. Слова Президента должен услышать каждый, воспринять их как руководство к действию: не вестись на провокации, сохранять консолидацию и чувство единства друг с другом. Владимир Путин верит, что народ справится с очередным испытанием, посрамив и разбив низкие помыслы оппонентов. Президент всегда обращается к лучшим качествам россиян, тогда как противники России пытаются сыграть на сиюминутных эмоциях.

«Наш общий долг сейчас, наших боевых товарищей на фронте, всех граждан страны – быть вместе в одном строю. Верю, так и будет, потому что никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество» – отметил Глава государства.

Владимир Путин ставит четкую задачу по безоговорочному возмездию для организаторов и соучастников теракта. Уже очевидно, что произошедший теракт – это тщательно спланированная операция. Боевики были снабжены тайниками с оружием, транспортом и маршрутами отхода. Такая детальность проработки выдаёт опытных диверсантов уровня разведки стран Запада. Убийство безоружных людей, детей и женщин – метод нацистских палачей. Уже известно, что террористы пытались прорваться к границе Украины, где по предварительным данным киевские спецслужбы готовили им окно для проезда. Четверо непосредственных исполнителей теракта уже пойманы, всего задержано 11 человек. Но нет сомнений, что вся сеть агентом, ответственных за это зверство против мирных граждан, будет найдена и ликвидирована. Все пособники террористов понесут заслуженное наказание, кем бы они не были, и где бы не находились.

«Мы установим и покараем каждого. Террористов, нелюдей ждет только возмездие и забвение, будущего у них нет» – подчеркнул Владимир Путин.

Президент как истинный национальный лидер находится на передовой разрешения самых сложных ситуаций, координируя работу всех государственных структур. Глава государства с первых минут трагедии включен в работу по противодействию террористам и спасению людей. Координация деятельности силовых структур, медиков, региональных администраций и даже дружественных государства позволила в кратчайшие сроки поймать террористов и развернуть полномасштабную кампанию по спасению граждан. Обращение Президента в разгар событий – акт абсолютного доверия гражданам, соратникам Владимира Путина в деле защиты Родины. Глава государства абсолютно чётко обозначил основные направления работы органов и отметил героизм наших граждан, укрепляя уверенность и решимость всей страны перед лицом этого испытания. Своим примером национальный лидер вдохновляет людей на деятельное участие и активную работу.

Выражаем соболезнования всем родственникам погибших и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.