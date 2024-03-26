Гатчинский спортсмен Максим Гребнев — чемпион России по настольному теннису

«В спортивной истории Ленинградской области важная веха – впервые наш спортсмен стал чемпионом России в одиночном разряде. Его соперником в минувшем состязании был серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы, участник олимпийских игр 2012 года в Лондоне Кирилл Скачков. В напряженной борьбе Максим не только выдержал до конца, но и победил. Горжусь нашим спортсменом, благодарю его тренеров и наставников. Уверен, что ленинградской спорт ждет большое будущее», - прокомментировал глава региона.

Чемпионат России завершился накануне в Санкт-Петербурге. Помимо золотой медали в одиночном разряде, Максим Гребнев завоевал две бронзовые медали – в мужском парном и смешанном парном разрядах.

Серебряную медаль чемпионата забрал Кирилл Скачков из Москвы, третью строчку заняли Александр Шибаев из Оренбургской области и петербуржец Никита Артеменко.

Максим Гребнев родился в городе Подпорожье. Настольным теннисом он начал заниматься в 7 лет в подпорожской детско-юношеской спортивной школе. Затем тренировался в спортивной школе олимпийского резерва «Ника» в поселке Сиверский Гатчинского района. В 2016 году, в возрасте 14 лет, Максиму было присвоено спортивное звание «Мастер спорта России»

- Когда понял, что стал чемпионом, не смог сдержать слез, - поделился первыми эмоциями сразу после награждения Максим. - Я два раза проигрывал финал чемпионата России в 2021 и 2023 годах. В первый раз совсем не понимал, что значит играть в финале на таком уровне. Во второй раз результат был по игре. А сегодня я был готов на все 100%. В первую очередь психологически смог правильно подойти к финалу. Чувствую только радость сейчас, и ничего больше.

Эмоциями от победы поделился с нами и тренер чемпиона Андрей Комов: «Впервые в истории Ленинградской области наш спортсмен стал чемпионом России в одиночном разряде. Максим выиграл у сильнейшего соперника - серебряного и бронзового призера чемпиона Европы, участника олимпийских игр 2012 года в Лондоне Кирилла Скачкова. Итоговый счет по партиям 4:2, но борьба была напряженной. Максим выдержал до конца. Сегодня ему помог правильный психологический настрой».

Федерация настольного тенниса России