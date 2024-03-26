Музей города Гатчины отметил день рождения

Какой по счету день рождения отметил музей Гатчины? Это смотря как считать, сразу отметила директор музея Екатерина Потоцкая. По мнению сотрудников музея, его история началась в 2004 году, когда постановлением главы города Станислава Богданова при отделе культуры города Гатчины был учрежден городской краеведческий музей. Музею выделили здание на ул. Чкалова, д.51. К сожалению, к этому времени бывший купеческий дом, построенный в 1903 году по проекту главного архитектора города Харламова, постояв без ухода, сильно обветшал. Несмотря на старания первого директора музея Л.А. Еремеевой, открыть музей в нем так и не получилось. Дом сгорел.

В 2006 году для размещения музея города Гатчины на проспекте 25 Октября в здании №18 (тоже с богатой историей) была выделена часть помещений первого этажа. Большую организационную работу на этапе становления музея провел второй директор музея А.В. Бурлаков.

Прошло три года, прежде чем в 2009 году музей открылся для посетителей после капитального ремонта. Площадь музея тогда составляла 330 кв. метров. В 2012 году были выделены дополнительные помещения, в которых позднее развернулись экспозиции «Гатчина в годы войны» и Гатчина советская». В 2016 - 2020 годах открываются экспозиции «Гатчина – город воинской славы», «История Ингербургских ворот», «Гатчина в конце XIX - начале XX века». В 2023 году количество посетителей музея достигло 20 тысяч человек, количество единиц хранения – более 6,3 тысяч предметов, а площадь музея – более 400 кв. метров.

Поэтому 22 марта одни гости поздравляли музей с 20-летием со дня учреждения, а другие - с 15-летием со дня открытия в нынешнем здании. А музейщики предложили своим друзьям и партнерам просто вместе порадоваться тому, что музей у Гатчины есть, он востребован и у него много интересных планов.

Музей удивил гостей оригинальным приемом с участием артистов Гатчинского ТЮЗа. Пространство музея превратилось в театральную площадку. Театр, как известно, начинается с вешалки, и именно отсюда начиналось полное погружение в атмосферу 30-х годов. Гостей встречали молодые люди в нарядах того времени. Для знатоков истории Гатчины прошла викторина на знание местной топонимики, забытых слов, выражений и прочих архаизмов. Артисты ТЮЗа дебютировали с интерактивной программой, поставленной по воспоминаниям гатчинских старожилов, опубликованных в газете «Гатчинская правда». Были в ней и конкурсы, и песни, и танцы под баян.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, Александр Русских и Иван Апостолевский тепло поздравили коллектив музея с днем рождения. Людмила Тептина преподнесла музею сертификат на укрепление материально-технической базы.

Заместитель главы администрации Наталья Куделя пообещала музею расширение на новых площадях.

Прозвучали поздравления от руководителей комитета финансов и комитета по культуре и туризму, учреждений культуры, коллег по музейной работе, гатчинской интеллигенции. Музею дарили раритеты, памятные подарки и цветы.

Выступающие подчеркивали, насколько важно помнить свою историю, сохранять ее и передавать из поколения в поколение, чем и занимается коллектив музея. Сотрудников музея благодарили за преданность делу, накопленные экспонаты, яркую культурно-просветительскую работу, а также работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Татьяна Можаева