«Мусорная» реформа началась с 2019 года. Деятельность по перевозке мусора для МБУ «УБДХ» дополнительная, прибыль не приносит, но так как деятельность неразрывно связана с уборкой города, то данную деятельность учреждение до сих пор старалось продолжать.

Вот что написано в официальном сообщении МБУ «УБДХ» города Гатчины:

- Несколько лет мы стремились к тому, чтобы на контейнерной площадке был один перевозчик ТКО, так как считаем, что с такой организацией вывоза мусора в городе будет чище. Поэтому центральную часть Гатчины обслуживал МБУ «УБДХ» (маленькие контейнеры 1,1 куб. м, контейнеры для крупногабаритных отходов (КГО) 8 куб. м и подбор КГО с земли), а также часть контейнерных площадок в отдаленных микрорайонах Гатчины, например, в Химози (и частично в других микрорайонах по окраине города). А ещё МБУ «УБДХ» в соответствии с муниципальным заданием убирает эти контейнерные площадки. Контроль вывоза и уборки мусора проводится постоянно. Все проблемы решаются оперативно, так как мы находимся на территории Гатчины. Поэтому и чисто.

Но мы не единственные перевозчики и обслуживающая организация. Контейнерные площадки в микрорайоне Мариенбург (в том числе на улице 120-й Гатчинской дивизии и на улице Рыбакова) в зоне ответственности других организаций.

Специалисты МБУ «УБДХ», которые много лет работают по вывозу и уборке мусора, понимают, что несмотря на ответственность Регионального оператора по обращению с ТКО, работы в городе с мусором не будет меньше (какое-то время). Поэтому все работники останутся работать в учреждении.

Сейчас уже началась замена контейнеров на контейнерных площадках.

Имеется информация, что мусор из Гатчины не будет теперь транспортироваться на полигон Новый Свет-Эко.

Фото из архива МБУ «УБДХ»