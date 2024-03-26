Новый этап «мусорной» реформы в Гатчине
С 1 апреля 2024 года МБУ «УБДХ» вынужденно прекращает деятельность по перевозке твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на территории города Гатчины. Мусор из контейнеров на контейнерных площадках будет забирать другой перевозчик, которого выбрал Региональный оператор по обращению с ТКО.
«Мусорная» реформа началась с 2019 года. Деятельность по перевозке мусора для МБУ «УБДХ» дополнительная, прибыль не приносит, но так как деятельность неразрывно связана с уборкой города, то данную деятельность учреждение до сих пор старалось продолжать.
Вот что написано в официальном сообщении МБУ «УБДХ» города Гатчины:
- Несколько лет мы стремились к тому, чтобы на контейнерной площадке был один перевозчик ТКО, так как считаем, что с такой организацией вывоза мусора в городе будет чище. Поэтому центральную часть Гатчины обслуживал МБУ «УБДХ» (маленькие контейнеры 1,1 куб. м, контейнеры для крупногабаритных отходов (КГО) 8 куб. м и подбор КГО с земли), а также часть контейнерных площадок в отдаленных микрорайонах Гатчины, например, в Химози (и частично в других микрорайонах по окраине города). А ещё МБУ «УБДХ» в соответствии с муниципальным заданием убирает эти контейнерные площадки. Контроль вывоза и уборки мусора проводится постоянно. Все проблемы решаются оперативно, так как мы находимся на территории Гатчины. Поэтому и чисто.
Но мы не единственные перевозчики и обслуживающая организация. Контейнерные площадки в микрорайоне Мариенбург (в том числе на улице 120-й Гатчинской дивизии и на улице Рыбакова) в зоне ответственности других организаций.
Специалисты МБУ «УБДХ», которые много лет работают по вывозу и уборке мусора, понимают, что несмотря на ответственность Регионального оператора по обращению с ТКО, работы в городе с мусором не будет меньше (какое-то время). Поэтому все работники останутся работать в учреждении.
Сейчас уже началась замена контейнеров на контейнерных площадках.
Имеется информация, что мусор из Гатчины не будет теперь транспортироваться на полигон Новый Свет-Эко.
Фото из архива МБУ «УБДХ»