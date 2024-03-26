В гатчине отключат воду 28 марта
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении воды по ряду адресов в Гатчине.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на сетях водопровода 28 марта 2024 г. с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по следующим адресам:
г. Гатчина,
ул. Чехова, д. 19,
ул. Волкова, д. 1, кор. 1, 2, 3, 4,
Промзона-1, ООО «Инветон».
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