В гатчине отключат воду 28 марта

Кибератаки на компании, факты дистанционных хищений денежных средств у граждан фиксируются все чаще, при этом криминальные схемы, в том числе по выводу незаконно полученных доходов, постоянно меняются. За последние пять лет количество противоправных деяний в указанной сфере в целом по России возросло в два раза и сейчас составляет треть от всех зарегистрированных преступлений. Больше половины из них относится к категории тяжких и особо тяжких. Основной массив приходится на кражи и мошенничества.