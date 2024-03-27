Положите телефон экраном вниз – мы спишем ваши деньги

В гатчинскую полицию обратился 47-летний житель Гатчины, генеральный директор компании. Ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником одного из сотовых операторов, и стал предлагать зайти в приложение и нажать кнопку «Обновить». Сказано – сделано. Но звонивший заявил, что приложение устарело и необходимо связаться с техподдержкой. После этого перезвонила неизвестная женщина, которая велела скачать приложение Assistant и положить телефон экраном вниз. Гендиректор послушался. Примерно полчаса телефон лежал экраном вниз, потом девушка перезвонила, и процедура повторилась. После этого «техподдержка» сказала, что обновления прошли, и не велела пользоваться до завтра банковским приложением. Дисциплинированный клиент исполнил в точности указания, а на следующий день зашел-таки в приложение своего банка и обнаружил, что со счета исчезло 350 тысяч рублей.

20 марта в гатчинскую полицию обратился 60-летний мужчина – пенсионер. Ему на мессенджер позвонил незнакомец, который представился Владиславом. Этого оказалось достаточно, чтобы пенсионер продолжил беседу и выполнил ценные указания звонившего. Владислав сказал, что на пенсионера оформлен кредит, и для его аннулирования надо взять еще один и перевести деньги на безопасный счет. Пенсионер послушно занял в банке 427 тысяч рублей, после чего попытался снять денежные средства и перевести, но ничего не получилось. А на следующий день оказалось, что с его карты осуществлены переводы на сумму свыше полумиллиона.

По фактам краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела.