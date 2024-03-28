Депутаты Гатчины просят ГМЗ «Гатчина» пересмотреть правила посещения Дворцового парка для горожан

Совет депутатов единогласно утвердил текст обращения к председателю Комитета по культуре Санкт-Петербурга Ф.Д. Болтину следующего содержания:

«Совет депутатов города Гатчины Ленинградской области в ответ на многочисленные обращения жителей города Гатчины в связи с введением новых правил посещения Дворцового парка ГМЗ «Гатчина» в 2024 году обращается с просьбой пересмотреть некоторые положения Регламента Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» по посещению Дворцового парка в 2024 году, ограничивающие права жителей города Гатчины.

Но прежде хотим обратить внимание, что Дворцовый парк расположен в центре города Гатчины, на западе к которому примыкают микрорайоны «Аэродром» и «Мариенбург», на востоке – административный центр города, на севере Въезд, на юге - микрорайон «Химози». Пешеходные дорожки Дворцового парка исторически являются единственными короткими и безопасными маршрутами, соединяющими все микрорайоны Гатчины. Парк окантовывают самые крупные магистрали города с интенсивным движением, но с узкими ненормативными, так как находятся в «старом городе», тротуарами, где скапливается большая концентрация вредных веществ от транспорта. Более того, в дождливую погоду, которая для нашего климата не редкость, автомобили буквально окатывают водой пешеходов с ног до головы.

Градостроительная ситуация Гатчины осложняется тем, что по территории города проходят две железнодорожные ветки, которые сжимают город в тиски. Так, только в исторической части города находятся семь пересечений железной дороги с автомобильными магистралями. Более того, за железный дорогой город опоясывают две промзоны. Таким образом, инфраструктура города и жилые районы организовались на ограниченных свободных территориях между парком и железной дорогой. Поэтому школьники через парк добираются до общеобразовательных, музыкальных и художественных школ, мамы с детьми до детских садов, пенсионеры до поликлиник, а рабочие и служащие до своих предприятий.

Крупнейшие города мира создают и развивают парки и сады, чтобы стать, по возможности, более комфортной средой обитания для своих жителей. Однако администрация ГМЗ «Гатчина» пошла по противоположному пути и каждый год ужесточает требования для жителей города Гатчины для прохода через парк.

Принимая во внимание исключительную социальную значимость вопросов, связанных с транзитом через парк жителей города Гатчины, Совет депутатов города Гатчины обращается с просьбой пересмотреть некоторые положения Регламента Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-художественный дворцово-парковый музей-заповедник «Гатчина» по посещению Дворцового парка в 2024 году, а именно:

- жители города Гатчины, желающие оформить абонемент на право бесплатного прохода в парк, обязаны это сделать в период с 15 марта по 31 мая 2024 года. Просим не устанавливать временные рамки, так как у людей могут быть разные обстоятельства, не позволяющие им оформить абонемент именно до 31 мая 2024 года (командировка, учеба в другом городе, болезнь, участие в СВО и т.п.);

- согласно новым правилам, абонемент для жителей города Гатчины дает им право бесплатного прохода в парк не более 2 (двух) раз в день. Просим не вводить ограничения на посещение парка в течение суток, поскольку парк находится в центре города, и у жителей города может возникнуть необходимость перечь парк более двух раз в сутки для посещения социальных и иных учреждений;

- согласно правилам, при утере или порче абонемент восстановлению не подлежит. Считаем данное требование чрезмерным, так как никто не застрахован от различных жизненных ситуаций, и любые документы, согласно действующему законодательству, подлежат восстановлению;

- просим сделать сезонные абонементы для жителей города бессрочными, а не требовать ежегодно оформлять новые, тратя на это средства и время, в том числе и сотрудников музея;

- в принятом решении жителям города предоставлена возможность обменять ранее купленные абонементы (в 2022 и 2023 гг.) на скидку для посещения музея (без экскурсионного обслуживания). Считаем, что раз музей готов компенсировать траты жителей, то целесообразнее предоставить им право получить скидку при покупке абонемента на новый летний сезон (например, в прошлом году стоимость абонемента составляла 150 рублей, можно ее зачесть при оформлении абонемента в 2024 году);

- просим исключить для жителей города требование о необходимости каждый раз при посещении парка предъявлять документ, удостоверяющий личность. Приобретя абонемент на бесплатное посещение парка, жители Гатчины, согласно условиям его продажи, уже доказали, что имеют на это право».