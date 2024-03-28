Гатчина: дайджест культурных событий с 28 марта по 4 апреля

Гатчина театральная

Театр-студия «За углом» (Гатчинский городской Дом культуры, пр. 25 Октября, д. 1, т. 217-21) покажет следующие постановки для взрослых и детей.

В субботу, 30 марта, в 12.00 в студии начнётся детский спектакль «Девочка с длинными косичками» (0+). 30 марта, в 18.00 – спектакли для взрослых «Лестничная клетка» и «Квартира Коломбины» (16+).

31 марта, в 12.00, в театре-студии «За углом» покажут детский спектакль «Не любо, не слушай» (0+). 31 марта, в 17.00 – спектакль «Заноза»(16+).

30 марта, в 16.00, в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна (Гатчина, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13) начнется литературное чтение сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок» (в рамках цикла «Библиосцена»). Читает артистка театра-мастерской Андрея Калинина Ирина Калинина (6+).

30 марта, в 19.00, салон «К.Л.Ю.В.» представит новую литературно-музыкальную композицию «О чем плачут киты» (12+). Центр творчества юных, Революционный пер., 1.

31 марта, в 12.00, Гатчинский ТЮЗ приглашает детей на спектакль «Красная шапочка»(0+). Центр творчества юных: т. 952-43 (касса), 9-50-29.

31 марта, в 17.00, творческое объединение «ТЕАТР и К» приглашает на спектакль «Оскар и Розовая дама» по произведению Э.Э. Шмитт (12+). Гатчинский Дворец молодёжи, ул. Достоевского, д. 2. Вход бесплатный. Принимаются пожертвования.

Гатчина музыкальная

28 марта, в 18.30, в музее города Гатчины состоится концерт, посвященный Всемирному дню фортепиано (6+). Участники – композиторы и музыканты, исполнители фортепианной музыки. Стоимость - по входном билету в музей. Гатчина, пр. 25 Октября, 18, т.2-14-66.

29 марта, в 18.00, День фортепиано отметят в центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна. В музыкальной встрече примут участие студия фортепиано и ансамбль «A-Classic» (СПб) (12+). Гатчина, ул. Володарского, 17, т. 3-76-13.

30 марта, в 15.30, в мемориальном Доме-музее Исаака Шварца состоится концерт вокальной и инструментальной музыки «IMPRESSION D’AMOUR» (6+). Прозвучат произведения французского композитора Клода Дебюсси в исполнении лауреатов международных конкурсов Михаила Огороднова (фортепиано), Полины Баталиной (флейта), Анны Комковой (сопрано). Стоимость - 150 руб. Пос. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78.

Гатчина выставочная

Музей города Гатчины приглашает посмотреть следующие экспозиции: выставка акварелей Натальи Косьянковской «Мечта рождает красоту» (6+); выставка предметов декоративно-прикладного искусства из собрания Людмилы Евгеньевны Ковалевой «Дивный сад» (0+); выставка художественной студии «Доброслава» «Люби. Учись. Рисуй» (до 1 апреля).

В центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна открыты следующие выставки (по 30 марта): фотовыставка работ М. Рятте «Моя Гатчина» (12+); фотовыставки «До встречи с тобой» группы помощи бездомным животным «Чуткое сердце» (12+).

С 1 апреля в «Купринке» откроются новые экспозиции: выставка Гатчинского товарищества художников (6+); выставка работ Бориса Исмаилова (по мотивам произведений великих художников разных эпох) (6+).

В центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина (Гатчина, ул. Зверевой, д.15а, т. 71-610) открыты выставки: «Притяжение Севера» (живопись Юлии Трудовой; «Волшебное вдохновение…» (творческие работы Надежды Максимовой, вязание крючком).

Начиная с 1 апреля, в библиотеке им. А.С. Пушкина будут представлены следующие экспозиции: выставка-настроение «О, весна без конца и без краю…» (образы весны в русской живописи) (12+); выставка-признание «Николай Гоголь: «Мое имя будет счастливее меня» (к 215-летию со дня рождения) (16+).

Гатчина познавательная

29 марта, в 16.00, в библиотеке-филиале №2 (Гатчина, ул. К. Подрядчикова, 13, т. 358-13) – встреча психологов. Круглый стол на тему «Роль сказки в развитии личности ребенка». Ведущая – Светлана Вьюшихина.

29 марта и 2 апреля, в 11.00, в центральной районной библиотеке им. А.С. Пушкина - путешествие по страницам книг И. Токмаковой «Ходит солнышко по кругу!» (6+).

29 марта, в 17.30, в библиотеке им. А.С. Пушкина начнется встреча «В пределах досягаемости чувств...» (поэтическая студия «Стих и Я в Гатчине») (12+). 31 марта, в 14.00, здесь состоится литературно-музыкальная встреча с ансамблем русской народной песни «Ивушка» «Весны прекрасной дуновенье» (18+). 3 апреля, в 11.00 начнется экологический час «Вестники радости и весны», посвященный Международному Дню птиц (6+).

30 марта, в 15.00, в музее города Гатчины начнётся лекция, посвященная театру в дореволюционной Гатчине. Стоимость - по входном билету в музей (6+).

Ряд познавательных мероприятий для детей состоится в ближайшие дни в гатчинской детской библиотеке (Гатчина, ул. Хохлова, 16, т. 320-23).

30 марта, в 14.00, здесь начнется мастер-класс «Собака-космонавт» (6+). До 30 марта в библиотеке можно будет познакомиться со следующими экспозициями: «Посмотри по сторонам - буквы тут и буквы там» (выставка работ учеников ДХШ г. Гатчины); «Моя любимая книга» (выставка рисунков изостудии Гатчинской школы №9); «Хитросплетение строк» (выставка-игра, посвященная Дню поэзии); «Дорога и мы» (выставка муниципального этапа областного конкурса детского творчества по безопасности дорожного движения (6+).

С 3 по 10 апреля в детской библиотеке будет проходить Неделя детской книги. В эти дни здесь состоятся следующие творческие встречи и мероприятия.

3 апреля, в 12.00, состоится открытие Недели детской книги «Здесь книгам не скучно, здесь всем интересно!» (6+). 3 апреля, в 14.00, начнется творческая встреча с писательницей Кристиной Стрельниковой «Он был немножечко жираф, немножко бегемот» (6+).

4 апреля, в 14.00, театр-студия «За углом» представит в детской библиотеке спектакль «Не любо, не слушай» (по творчеству С. Писахова) (6+).

5 апреля, в 14.00 - «Удивительные встречи»: встреча-путешествие с писателем Олегом Бундуром (6+).

Гатчина кинематографическая

1 апреля, в 9.30, в киноконцертном зале «Победа» (Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5, т. 2.15-16) состоится благотворительный сеанс для людей старшего поколения: фильм «Мы с вами где-то встречались», СССР, комедия (18+).

Также в ККЗ «Победа» можно увидеть следующие кинофильмы: «Летучий корабль» Россия, романтическая комедия/приключения (6+); «Кунг-фу панда 4» (США/Корея, мультфильм/приключения/семейный/комедия (6+); «Онегин» (Россия, мелодрама (12+); «Дюна. Часть II» (Великобритания/США, фантастика/приключения/драма/боевик (12+).

2 апреля, в 16.00, в «Победе» начнётся танцевально-развлекательная программа для людей старшего поколения «Давайте потанцуем» (18+).