«Гатчинские ассамблеи - 2024» приглашают!

Юбилейный международный фестиваль-конкурс танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи» - это мощный судейский состав, спецпризы и Гран-при 150 тысяч рублей.

Ежегодно фестиваль принимает до 1500 исполнителей из 50 российских и зарубежных коллективов. Они имеют возможность представить свои хореографические работы высокому жюри и узнать его экспертное мнение, пополнить портфолио, получить награды и побороться за денежные призы. При этом гости города с удовольствием совмещают конкурсную программу с экскурсионной, посещают гатчинские парки и дворцы.

Первый фестиваль танцевального творчества «Гатчинские ассамблеи» прошел в 2013 году как проект ведомственной целевой программы развития культуры города Гатчины. И до сих пор получает всестороннюю поддержку и помощь от администрации. Автором и организатором фестиваля все десять лет выступает руководитель образцового коллектива «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» Гатчинского городского Дома культуры Наталья Николаевна Седова.

- Для конкурса 10 лет - хорошая дата. Наталья Николаевна, напомните, как все начиналось?

- Десять лет назад мы начали этот путь с председателем комитета по культуре Даниилом Арменовичем Мкртчяном. Благодаря его поддержке и с благословения гатчинской администрации через ведомственные целевые программы, которые работали на тот момент, этот конкурс получил старт, а потом успешное продолжение. Масштабность пилотного фестиваля позволила ему со следующего года получить статус международного.

- Если первые «Гатчинские ассамблеи» прошли в 2013-м, почему вы не отмечали юбилей в прошлом году?

- Один год выпал во время пандемии, поэтому десятилетие мы празднуем в этом году.

Сейчас мы видим, что конкурс состоялся, он необходим и собирает своих поклонников. Ежегодно мы знакомимся с новыми коллективами. С другой стороны, есть коллективы, которые традиционно принимают участие в фестивале и стали нашими добрыми друзьями.

Каждый участник фестиваля получает диплом и памятную медаль. Руководитель каждого коллектива награждается благодарственным письмом комитета по культуре и туризму Гатчинского района. Конечно, это всем очень приятно. Кроме того, по решению членов жюри вручаются специальные призы с денежным вознаграждением.

- По какому принципу вы отбираете танцевальные направления?

- Мир хореографии настолько широк, что нельзя замыкаться только на одном жанре. Сколько людей – столько вкусов, каких-то своих симпатий. Кому-то нравится хип-хоп, а кому-то народный танец. Каждый год появляются запросы на другие направления. Безусловно, каждый жанр, каждое направление уже доказали необходимость своего существования и имеют тенденции развития и совершенствования. Каждый зритель выбирает то, что ему ближе по душе.

Наш фестиваль собирает все жанры вместе. По многочисленным просьбам мы выделили в отдельную дисциплину современную хореографию.

Пока у нас не представлен только классический танец. Классика требует многого. Лично меня больше всего останавливает отсутствие кулис. Организация «Гатчинских ассамблей» происходит практически на пустом месте. У нас есть только стены физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена». Все остальное, включая партерный сектор, мы выстраиваем накануне фестиваля, превращая спортивный зал в уютное театральное пространство.

Может быть, когда-нибудь у нас появится и классическое направление.

- Откуда ожидаются гости на юбилейную ассамблею?

- За весь период успешной реализации «Гатчинских ассамблей» фестиваль посетили более 11 тысяч поклонников танцевального искусства в возрасте от 3 до 70 лет. Все 10 лет у нас был широко представлен Северо-Западный федеральный округ и коллективы из ближайшего зарубежья.

Сейчас регистрация продолжается. Уже подтвердили участие коллективы из Новгорода, Петрозаводска, Ленинградской области, Республики Беларусь.

Ассамблея настолько востребована в нашем регионе, что дальнейшее расширение географии участников ограничивают количественные и временные рамки.

Традиционно наш фестиваль идет два дня, и оба дня у нас полная загрузка по времени. А если мы заявимся на всю Россию, количество фестивальных дней необходимо будет увеличивать.

- Особая гордость фестиваля - жюри. Кто будет оценивать постановки в этом году?

- На нашем фестивале представлено самодеятельное творчество людей, которые занимаются этим с увлечением. Мы хотим, чтобы их постановки получили достойную оценку, поэтому в составе жюри представлены ведущие специалисты различных танцевальных жанров, большие профессионалы и энтузиасты. В своей области они достигли вершины мастерства.

В рамках фестиваля по традиции пройдут мастер-классы и круглые столы с членами жюри фестиваля, на которых хореографы и руководители коллективов смогут получить рекомендации и обратную связь.

Своим бесценным опытом поделятся «легенды» танцевального искусства. Назову нескольких из них. Это народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР Габриэлла Комлева. Человек-эпоха. Она столько сделала в мировом искусстве, что захватывает дух. Будет большой честью получить от нее оценку, рекомендации.

В Гатчину приедет заслуженный артист РФ, артист балета, режиссер, ведущий танцовщик Михайловского театра, лауреат премии «Золотой софит» Владимир Аджамов.

В составе жюри также будет работать заслуженный работник культуры РФ Наталия Мухина. Она является членом правления Международного союза хореографов, членом жюри городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, ведущим специалистом в области хореографии Дома народного творчества Санкт-Петербурга.

Свою оценку даст заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры хореографии Санкт-Петербургского государственного института культуры Зара Лянгольф.

Из города Минска на ассамблею приедет успешный современный балетмейстер, судья высшей категории Алеся Максименкова. Она является главой комитета танцевального шоу, джаза и модерна Белорусской Лиги танца.

В этом году будут и новые члены жюри. Каждым из них были достигнуты определенные высоты – в конкурсном движении, в преподавательской или постановочной деятельности, в организации хореографических школ и академий. То есть каждый является звездой в том направлении, которое представляет в составе жюри.

- Что обязательно нужно увидеть зрителям на «Гатчинских ассамблеях»? Когда будет кульминация?

- Конкурсные просмотры будут проходить в течение двух дней: с утра и до вечера. Если есть интерес, увидеть это действие можно в любой день. Конкурс идет практически без перерыва.

Самое интересное и яркое событие – Гала-концерт чемпионов. Он будет проходить 7 апреля, начало в 19 часов. Его участников ждет драйв настоящего состязания лучших из лучших, ведь именно там будет определено, кому достанется главный приз - Гран-при с денежным вознаграждением 150 тысяч рублей.

Эту интересную задумку мы впервые реализовали в прошлом году. Она заключается в том, что лучшие исполнители по итогам двух дней просмотра, набравшие максимальное количество баллов членов жюри, встречаются в отдельном соревновании. Это новый формат: отдельный конкурс среди сильнейших, во время которого и самоотдача исполнителей потрясающая, и атмосфера, и энергетика.

Беседовала Татьяна Можаева