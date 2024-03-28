Завод «Буревестник» в Гатчине ускоряет производство

За несколько месяцев командой ПАО «Завод «Буревестник» совместно с экспертами Федерального центра компетенций проведена диагностика пилотного потока и смежных процессов, составлены детальные карты процесса, выявлено 28 проблем и ключевые причины их возникновения. По итогам проведенной диагностики командой вырабатываются оптимизационные решения, часть которых уже воплощена в жизнь. Составлен и утвержден предварительный план проектов до 2026 года.

На предприятии проведено обучение сотрудников, создан проектный офис, подготовлены и сертифицированы внутренние тренеры.

В дальнейшем сотрудники с новыми компетенциями на постоянной основе будут передавать знания о бережливом производстве персоналу на других участках работы.

Национальный проект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. В Ленинградской области на данный момент участниками нацпроекта являются 90 предприятий региона. Участниками нацпроекта могут стать обрабатывающие производства, предприятия сельского хозяйства, сферы транспорта, торговли, строительства. Для этого необходимо пройти регистрацию и подать заявку на сайте производительность.рф.