Бронза Ильи Михайлова
В Череповце завершилось Первенство Северо-Западного федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.
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В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов - 174 юноши и 126 девушек. В составе сборной Ленинградской области город Гатчину представлял спортсмен спортивного клуба «Гатчина» и Гатчинской спортивной школы №3 Илья Михайлов.
Как отметил тренер Алексей Михайлов, в весовой категории 55 кг состав участников был очень конкурентным. И тем ценнее бронзовая медаль Ильи Михайлова.
Поздравляем спортсмена и его наставника. В середине апреля Илью ждет тренировочный сбор в Калининграде перед Первенством России, где Илья рассматривается в статусе третьего номера (запасной).
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