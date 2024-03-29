Бронза Ильи Михайлова

В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов - 174 юноши и 126 девушек. В составе сборной Ленинградской области город Гатчину представлял спортсмен спортивного клуба «Гатчина» и Гатчинской спортивной школы №3 Илья Михайлов.

Как отметил тренер Алексей Михайлов, в весовой категории 55 кг состав участников был очень конкурентным. И тем ценнее бронзовая медаль Ильи Михайлова.

Поздравляем спортсмена и его наставника. В середине апреля Илью ждет тренировочный сбор в Калининграде перед Первенством России, где Илья рассматривается в статусе третьего номера (запасной).