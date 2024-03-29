Героями не рождаются, героями становятся

Это печальное событие, о котором поведали местные СМИ, не оставило равнодушным гатчинцев: оказалось, что многие знали и помнили Никиту Цветкова. Для меня этот молодой человек имел особое значение, так как несколько лет был моим незаменимым помощником во многих краеведческих делах и заботах.

…Я познакомился с Никитой в 2014 году, когда работал руководителем школьного музея в Сиверской специальной школе-интернате. Моё внимание тогда привлёк юный паренек с доверчивым и внимательным взглядом, который стал приходить в музей вместе с другими ребятами. На переменах, после уроков он часто крутился возле меня, помогал наводить порядок в музее, расспрашивал об экспонатах, а иногда приносил какую-нибудь любопытную реликвию прошлого. Периодически его класс ездил со мной на различные экскурсии по родному краю. Никита участвовал в жизни школы, неплохо учился, был увлечён автотехникой, спортом, музыкой, любил сидеть за компьютером… Он не очень-то спешил домой, а я не лез к нему в душу, понимая, что, видимо, не всё в жизни у него так просто.

Его классный руководитель Наталья Васильевна Волкова вспоминает Никиту как очень светлого, скромного мальчика, к которому тянулись сверстники. Его основными товарищами по школе были Слава Серченя, Вова Трегубов и Миша Егоров.

Когда Никита подрос, я стал приглашать его на некоторые мероприятия, проходившие в нашем регионе: праздники, фестивали, презентации. Многие наблюдали тогда рядом со мной ответственного, любознательного парнишку. Я пытался заинтересовать его историей Гатчинской земли, заставить его читать книги, смотреть художественные фильмы, мы много общались на разные темы…

Да, краеведом он не стал, это было не его, но он совершал такие поступки, на которые способны немногие. Однажды он притащил мне целый мешок покрытых пылью старинных газет и журналов, некоторым было уже больше ста лет. Царские издания хотели сжечь на костре подростки, была весна, шла расчистка бытового хлама на одной из дач в Вырице, а он проходил мимо. Никита пытался уговорить отдать ему эти издания. Подростки ни в какую. И тогда он отдал им взамен свои последние деньги, предназначенные на автобус до Гатчины. Шел пешком от Вырицы до деревни Куровицы – 12 километров, из Куровиц до Сиверской его подвёз на машине сердобольный водитель, оттуда «зайцем» на электричке поехал в Гатчину. Контролёры высадили его на станции Прибытково. Пришлось ждать следующей электрички. Потратив на свой поход добрую половину дня, вечером он пришёл ко мне усталый и счастливый: «Это вам, Андрей Вячеславович, для музея». Ему было тогда 15 лет. И таких удивительных историй с Никитой в своей памяти я храню немало…

Непростое детство

Никита Александрович Цветков родился 8 июня 2001 года в деревне Порожек под Вырицей в многодетной семье. Он появился на свет в бабушкином доме по материнской линии. Его детство прошло на берегу живописной реки Оредеж; в деревне до сих пор добрым словом вспоминают дошкольника Никиту и его старших красавиц-сестёр. Он рос в неблагополучной семье, без отца, потом в его жизни появился отчим. Об этом времени Никита почти не рассказывал. Зато с благодарностью всегда говорил о своей бабушке Рузалии Шамсиевне Демешиной, которая имеет татарские корни. Сейчас ей 74 года. Благодаря этому обстоятельству симпатичного, улыбающего мальчика с «восточными» чертами лица в школе называли «Татарин».

Потом был переезд в Гатчину на улицу Григорина, где его семья поселилась в доме типа общежития, недалеко от Балтийского вокзала. По настоянию работников опеки Никита попадает в детский дом в поселке Новый Свет, затем на некоторое время в Гатчинскую школу-интернат, а вскоре оказался в Сиверской специальной школе-интернате, которая сегодня хорошо известна в Гатчинском районе как «Школа жизни». Под руководством её директора Валентины Владимировны Юниной здесь работал и продолжает работать замечательный коллектив.

В школе паренёк проявил свои лучшие качества, среди которых хочется особо выделить трудолюбие. У меня дома есть деревянная книжная полка, образцово выполненная руками Никиты на уроке труда, которую ему разрешили забрать себе на память. Он лихо сколачивал скворечники и развешивал их на школьной аллее, запросто делал всевозможные деревянные бытовые поделки, хорошо выступал за честь родной школы на спортивных соревнованиях, представлял школу на разных творческих конкурсах, в том числе в Петербурге.

Последним ярким событием из школьной жизни Никиты стало его участие в создании первого маршрута Сиверской экологической тропы, открытие которой состоялось летом 2017 года в лесопарке на берегу реки Оредеж.

Патриотический настрой

После окончания школы-девятилетки он пошёл учиться в Петербургский индустриально-судостроительный лицей, одновременно пытаясь найти хоть какую-то работу. Часто денег не хватало даже на дорогу от Гатчины-Балтийской до станции Ульянка, где находился лицей. Я помогал Никите как мог, в том числе и деньгами. С этого времени он стал для меня настоящим помощником: необходимо было переснять старые фотографии – Никита; у меня что-то случилось с телефоном, и я не могу разобраться – Никита; нужно развесить стенды или картины на выставке – Никита, и всё в том же духе. Он стал часто бывать у меня, познакомил с новыми друзьями, продолжал активно участвовать в краеведческих проектах.

Патриотический настрой всегда присутствовал в стремлениях Никиты, я часто «погружал» его в тему Великой Отечественной

войны и её героев. Мы ездили на знаменитый форт «Красная Горка» в Ломоносовский район, совершали походы по местам боевых сражений на Дудергофские высоты и Лужский рубеж, пересматривали военные реликвии из моего архива: фотографии, документы, награды моего деда. Он хотел пойти служить в армию, но его не взяли - сыграла роль учёба в спецшколе.

Добрый, трудолюбивый и самостоятельный

Никита Цветков любым способом пытался вырваться из родительского дома, стать самостоятельным, поэтому рано пошёл работать, перепробовал несколько профессий. Когда ему было 17 лет, купил подержанную машину Ladа-2112 и быстро освоил водительские навыки. Ещё через пару лет снял с другом-одноклассником квартиру и завёл пса Вольта. Он трудился таксистом, автослесарем, сварщиком, приёмо-сдатчиком техники, рабочим на Кировском заводе…

В свободное время, как и должно быть, гулял и общался с товарищами.

«Никита был хорошим другом, всегда помогал, приглашал куда-нибудь сходить, – вспоминает его одноклассник Вова Трегубов, работающий сейчас машинистом экструдера на одном из предприятий Гатчины. – Мы ходили играть в футбол на Въезд, «тусовались» на Соборной улице, ходили по клубам, ездили в гости к ребятам в Сиверскую. Он прекрасно водил машину. Если были в Гатчине, заходили к нему попить чаю в съёмную квартиру на Аэродроме. Он был веселым парнем, мне с ним было интересно».

Несмотря на занятость подросшего Никиты, наши встречи продолжались, я брал его в экспедиции по Ленинградской области, в дальние поездки в Москву и Астрахань, где он в полной мере раскрывал свой внутренний мир и не раз удивлял меня своими «достижениями».

В Астрахани он мог, например, запросто переплыть Волгу, и я с волнением искал с берега потерявшуюся в бескрайних просторах реки его маленькую «точку». В Москве на ВДНХ занял лидирующее место в игре по информатике для подростков и получил ценные призы. В Суйде, на чердаке брошенной дореволюционной дачи, куда я послал его в «разведку», под обшивкой досок обнаружил перевязанные верёвкой пожелтевшие от времени бумаги, письма, почтовые открытки, видимо, спрятанные прежними владельцами. Самый старый из найденных документов датировался 1897 годом…

У Никиты был непростой подростковый характер, и будущему герою не раз доставалось от меня. Как и многие парни его поколения, он любил «зависать» в телефоне и часами вести разговоры с приятелями, слушать «тяжёлую» музыку, покуривать сигареты и смотреть юмористические выпуски телешоу Comedy Club…

К совершеннолетию определяющими чертами его личности стали упорство, смелость, аккуратность, доброе отношение к окружающим его людям. Вокруг него всегда складывалась группа хороших ребят. Он очень любил младшую сестру Карину. Как только выкраивалось свободное время, Никита стремился навестить родных и друзей. Если ожидался праздник, он всегда тщательно выбирал для близких ему людей подарки, он мечтал создать уютную атмосферу собственного дома.

«Я очень любила младшего братика, – со слезами на глазах рассказывает его сестра Светлана Усачёва. – Никита был добрым и хорошим человеком. Всегда ко всем приходил на помощь в любой ситуации, даже если ему это было сделать не так просто, никогда не показывал, что у него тоже есть проблемы. Он очень ответственно относился к работе. Старался следить за успеваемостью младшей сестры в школе, оберегал её от плохих компаний. Каждый выходной старался с нами куда-нибудь поехать – погулять. Мы ездили в Петергоф, на Финский залив, в Петербург… Никита стал крёстным моего сына Константина. С рождением племянника мы сблизились ещё сильнее, Никита очень любил его, почти каждый день забегал навестить».

В поисках себя

В 2020 году Никита Цветков получил свидетельство о профессии водителя и удостоверение на право управления самоходными машинами, в следующем году – свидетельство о профессии водителя погрузчика 4-го разряда. Вскоре после этого мы стали обдумывать совместный проект покупки экскурсионного микроавтобуса, но не смогли найти необходимые средства, к тому же требования к туристским перевозкам настолько возросли, что на это необходимо было потратить уйму времени. Я как востребованный экскурсовод постоянно кого-то нанимал и просил. Никита мог бы стать отличным водителем. Не получилось. Это дело отложили до лучших времён…

На его жизненном пути встречались разные люди. На Кировском заводе, где у него складывались вроде бы нормальные отношения в коллективе, его пытались обвинить в краже цветного металла, деталь из которого кто-то подбросил в его шкафчик для сменной одежды. Было разбирательство, его наказали, лишили зарплаты, пришлось уйти с работы. Никита очень переживал, влез в долги, брался за любые подработки…

Весной 2022 года, пытаясь помочь с работой, я привёл его в Гатчинский музей истории военной авиации к Геннадию Анатольевичу Панёву. Он взял его в динамично развивающийся новый музей и вскоре сделал руководителем молодёжной строительной бригады. Никита справлялся со всеми порученными ему заданиями, участвовал в реализации проекта «Аэропарк», занимался оформлением экспозиции музея, с гордостью рассказывал, как руководитель музея брал его в учебно-тренировочные полёты на мотодельтаплане на аэродром «Сиворицы».

В общем-то всё шло хорошо, Никита не подвёл, но ушёл из музея по причине небольшой зарплаты искать своё место в этом непростом мире. Ему хотелось достойно жить, он стал стильно одеваться, посещал тренажёрный зал, тщательно следил за своей внешностью; в его жизни появились девушки. Он уже совсем не был похож на того паренька из школьного и лицейского прошлого.

Последним местом его работы стал участок реставрационной мастерской ООО «Наследие», где, постигая ремесло реставратора, Никита стал участвовать в восстановлении Павловского собора в Гатчине. Всё складывалось как нельзя лучше: несмотря на его скромную должность – помощник реставратора, зарплата была приличная.

Доброволец

Перелом в его судьбе произошёл, когда он увидел призыв о наборе добровольцев на СВО. Особо не раздумывая, Никита отправился в военкомат, быстро прошёл медицинскую комиссию и написал заявление. Что произошло тогда в его душе, уже не узнать, мы в это время не общались, он повзрослел и с головой окунулся в самые разные житейские проблемы.

Попрощавшись с родными и близкими, своей девушкой Светланой, 6 сентября 2023 года вместе с другом Игорем Голубицким он ушел сражаться с врагом. По-другому здесь и не скажешь. Зная характер Никиты Цветкова, я уверен, что рано или поздно это могло бы случиться…

После трёх месяцев ускоренной учебной подготовки в Воронеже он был направлен в действующую часть, где сразу же показал хорошие боевые результаты, мужественно перенося все тяготы военной жизни. Он получил должность старшего оператора отделения взвода беспилотных летательных аппаратов коптерного типа и FPV (дронов) разведывательного батальона.

Никита Цветков (его позывным сначала был «Золотой», затем – «Татар») воевал на Донецком направлении. Он очень мало сообщал о своих армейских буднях, да этого и нельзя было делать, выслал оттуда несколько фотографий.

Прошло совсем немного времени, когда в декабре 2023 года он совершил свой первый подвиг: подбил вражеский танк, за что получил звание гвардии ефрейтора и был награждён Георгиевским крестом 4-й степени.

«Мы держались с Никитой вместе, так как очень дружили на гражданке в Гатчине, много общались, – рассказывает младший сержант Игорь Голубицкий (позывной – «Купец»). - Вместе пошли на СВО, вместе поступили в учебку, вместе сдавали экзамены, я пошёл по обычным дронам, он – по дронам-камикадзе. Ровно через три месяца были уже на передовой. Не успели приехать в часть, как попали под сильный артиллерийский обстрел… На второй день нас «развели» по разным соединениям, но мы всё время были на связи и постоянно виделись. Я с Никитой долго был вместе, пока меня не ранило. Старался как можно больше его беречь, мне-то было полегче, я был в армии. Но не уберег себя…»

В ночь на 27 января 2024 года 20-летний Игорь Голубицкий получил тяжелое ранение: в три часа ночи его доставили на точку эвакуации. Потом были госпитали в Белгороде и Воронеже, сейчас он находится на лечении в Москве, идут операции, будет длительная реабилитация. Хочется пожелать нашему земляку скорейшего возвращения домой. Мужественно пережить всё, что с ним случилось…

Никита продолжал бить врага в разведывательном батальоне, а в ночь с 17 на 18 февраля 2024 года после долгого молчания вышел со мной на связь в социальной сети ВКонтакте. О многом поговорить нам тогда не удалось, но это общение стало невероятно странным и символичным. Его порыв напомнить о себе, как оказалось, был не случайным… На следующий день он погиб. Я, не зная об этом, каждый день смотрел на остановившуюся дату на его странице в ВКонтаке – 18 февраля, в надежде, что он выйдет на связь снова. Не вышел. Была нарастающая тревога, но верилось, что всё будет нормально: он находится где-то на задании…

Первым узнал о потере своего друга Игорь Голубицкий, он тоже в ту ночь общался с ним в социальной сети. Знакомые ребята из части сообщили, при каких обстоятельствах погиб Никита… В госпитале Игорь не находил себе места, две ночи не мог заснуть. Такое пережить трудно… Родные узнали о гибели Никиты 28 февраля. Как сообщалось в тексте «похоронки», он «погиб при выполнении специальных задач». Потом начались ожидания его проводов…

Никита Цветков ушёл от нас героем, настоящим патриотом России, выполнившим свой воинский долг в интересах нашей страны и отдавший свою жизнь за её будущее. Он повторил подвиг наших дедов и прадедов, победивших тогда фашизм, давших свободу нашей Родине. Он не успел пожить, завести семью, но его короткая биография, дела и поступки вызывают уважение и гордость.

Никиту Александровича Цветкова похоронили 13 марта с воинскими почестями на кладбище в деревне Порожек. Стоял солнечный весенний день. Над гробом героя был зачитан Указ Министерства обороны Российской Федерации о представлении его к государственной награде, посмертно. Завтра будет сорок дней, как его не стало…

В целях увековечивания памяти о Никите Цветкове принято решение установить на фасаде здания Сиверской специальной школы-интерната мемориальную доску, а в классе, где учился Никита Цветков, оформить «Парту героя» – участника СВО.

Андрей Бурлаков