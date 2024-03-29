Мусор из Гатчинского района повезут в Лужский

Как сообщили в ответ на наш редакционный запрос в пресс-службе «Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области», которая с 2019 года является Региональным оператором по обращению с отходами в Ленинградской области, с 1 апреля 2024 года оказывать услуги по сбору и транспортированию ТКО будет АО «Автопарк №6 «Спецтранс» вместо ООО «Ресурс Атэ» и его субподрядчиков (среди которых было МБУ «УБДХ» города Гатчины).

Кроме того, в соответствии с утвержденной органами власти Ленинградской области Территориальной схемой обращения с отходами, начиная с 01.04.2024 г. полигон ООО «Новый Свет-ЭКО» прекращает свою деятельность по приему отходов Гатчинского района Ленинградской области.

С этого момента твердые коммунальные отходы будут направляться сначала на ООО «ЛОЭК», а потом на полигон ООО «Авто-Беркут». В дальнейшем, после ввода в эксплуатацию КПО «Кингисепп» и получения всех необходимых разрешений, потоки отходов Гатчинского района будут направляться на указанный объект на сортировку и размещение.

Как уточнили в пресс-службе правительства Ленинградской области,

Региональный оператор по обращению с ТКО с 1.04.24 перенаправит потоки движения отходов Гатчинского района с целью снижения нагрузки полигона, эксплуатируемого ООО «Новый Свет ЭКО». В период с апреля по июнь 2024 г. отходы Гатчинского района будут направляться на объекты обработки и размещения в Лужском районе, а после ввода нового современного комплекса в Кингисеппском районе - на КПО «Кингисепп».

При этом следует отметить, что единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО в Ленинградской области установлен приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2023 № 476-п с 01.01.2024 по 31.12.2024 г. Таким образом, смена организации-транспортировщика ТКО не является основанием для пересмотра единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО.