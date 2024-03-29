О мотивации, вере и силе духа: ветераны СВО встретились с кадетами

В Гатчинском районе сформировалось подразделение Ассоциации ветеранов СВО, в состав которого вошли уже около двух десятков ветеранов, участвовавших в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Некоторые из них активно включились в работу по патриотическому воспитанию молодежи.

В понедельник, 25 марта, ветераны спецоперации выступили перед кадетами в школе №11.

Старший из представителей Ассоциации ветеранов СВО по Гатчинскому району – кадровый военный Андрей Михайловский. Выбор профессии объясняет просто: «Дед военный, отец и мать – тоже военные, и я пошел в военное училище». В советские годы Андрей Николаевич окончил военное училище в Риге и был направлен служить на космодром Байконур. Непосредственно участвовал в стартовом расчете при запуске вошедшего в историю орбитального корабля. Тогда, 5 ноября 1988 года, с космодрома Байконур впервые в истории отечественной космонавтики был произведен запуск многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран». Помимо службы Андрей Николаевич занимался спортивной гимнастикой, каратэ. Дослужился до капитана, а потом был уволен по сокращению.

- Сейчас в зоне СВО мой сын, - рассказывает Андрей Михайловский. - Он работал официантом, был мобилизован. В 20 лет попал на СВО и воюет уже второй год. Сейчас он находится на Белгородском направлении, где в последнее время происходят очень жесткие события. Награжден медалью «За доблесть» второй степени, затем - медалью «За доблесть» первой степени. Когда он ушел, я не мог усидеть дома – отправился помогать сыну. Воевал добровольцем в Соледаре в составе диверсионно-разведывательной штурмовой бригады «Невский». Моя команда – все герои, все молодцы.

Второй участник встречи - житель Гатчинского района, боец отряда «БАРС-23» Союза добровольцев Донбасса Сергей Грохольскис. Он стал знаменитым на всю страну благодаря написанной на передовой песне о героях нашего времени - добровольцах СВО.

Кадеты задавали вопросы и на конкретных примерах убеждались, что настоящие герои живут рядом, а мужество, храбрость и любовь к Родине – это качества настоящего гражданина России.

Ветераны рассказали о военных буднях, о страхе, везении и вере в Бога. Особенно внимательно их слушала одна девочка, у которой в зоне СВО служит папа.

- Атеистов там действительно нет, - признался Сергей Грохольскис. - У меня вначале был большой страх, как бы не подвести товарищей. Он развеялся после боя, я обрел уверенность в себе. Ведь там не обязательно иметь большие мышцы. Самое главное – внутренний дух.

- Готовность в критической ситуации повести за собой людей - это особое внутреннее состояние. Тот, у кого оно есть, становится командиром, - отметил Андрей Михайловский. - Попадаешь в зону обстрела, садишься в боевую машину - и у тебя включается «боевой режим»: ты готов к принятию решений и ничего не боишься. Мне помогала вера в Бога.

Встреча прошла в формате непринужденного общения. Ветераны узнали, как современная молодежь понимает происходящие в стране события. Среди названных мотиваций поступления в кадетский класс – продолжение семейных традиций служения Родине.

Татьяна Можаева