В Мариенбурге создается ТОС

Как рассказала заместитель главы администрации Гатчинского района Ольга Мясникова, в начале 2024 года был принят новый областной закон «О государственной поддержке участия населения в осуществлении местного самоуправления в Ленинградской области». Он заменил действующие областные законы №3 и №147 – это законы о старостах и об инициативных комиссиях. Новый закон способствует развитию территориальных органов самоуправления - ТОСов. На сегодняшний день в Гатчине создано 8 инициативных комиссий. Всем им предстоит пройти процедуру преобразования в ТОСы. Жители Мариенбурга стали первыми.

На состоявшемся 27 марта заседании Совета депутатов было принято два необходимых решения.

Во-первых, депутаты утвердили границы территории ТОС (территориального общественного самоуправления) в микрорайоне Мариенбург и ее схему. По просьбе инициативной группы граждан территориальное общественное самоуправление будет осуществляться в границах следующей территории:

- ул. Рыбакова (д.3, 5, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 21, 25, 27, 29),

- ул. Кустова (полностью),

- ул. Рошаля (полностью),

- Корпиковское шоссе (д.6, 6а, 6б),

- ул. Огородная (полностью),

- ул. Пушкинская (д. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11),

- ул. Литейная (д.3, 4, 6, 8, 10),

- ул. Беляева (д. 16, 12а, 15, 18, 18а, 20, 22, 22а, 226, 24, 26, 26а, 28, 30, 32),

- ул. Заводская (д. 1, 1а,1в, 3, 3а),

- ул. Куприна (д. 13, 14, 40, 42, 44, 48, 54),

- ул. Рысева (д.51, 53, 55, 57),

- ул. 120 Гатчинской дивизии (д.1, 3а, 5, 5а, 5б, 7).

Во-вторых, назначено учредительное собрание граждан по вопросу создания территориального общественного самоуправления в микрорайоне «Мариенбург». Принять участие в нем могут все заинтересованные лица, достигшие 16-летнего возраста и проживающих в границах утвержденной территории.

Собрание состоится 17 апреля 2024 года в 17:00 по адресу: город Гатчина, ул. Беляева, д. 14, Гатчинская школа №7.

На учредительном собрании граждан будут в том числе избраны Совет ТОСа и его председатель, утверждено наименование ТОСа и его Устав, определены основные направления деятельности.

После создания ТОС в Мариенбурге сможет принять участие в конкурсном отборе проектов, которые получат финансовую поддержку из областного бюджета в 2025 году.